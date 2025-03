VIDEO Gorici poništena dva pogotka protiv Hajduka, bijeli pobjedom preuzeli vrh HNL-a (2:1)

U susretu 25. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk je na Poljudu pobijedio Goricu sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice. Hajduk je iskoristio kiks Rijeke koja je u petak na Rujevici odigrala tek 1-1 protiv "fenjeraša" Šibenika. Splićani su pobjedom protiv još jednog "davljenika" Gorice preuzeli vrh ljestvice s bodom više od Rijeke. Golove za pobjedu domaćina postigli su Jan Mlakar (22) i Ivan Banić (68-ag), dok je strijelac za goste bio Martin Šlogar (90+2). Pogotke pogledajte OVDJE.

U posljednjem susretu ovoga kola od 17.30 sati sastaju se Dinamo i Slaven Belupo. Hajduk, koji je nastupio bez Marka Livaje, je poveo u 22. minuti golom Jana Mlakara. Sigur je sjajno, gotovo s centra, povukao loptu gotovo do ruba kaznenog prostora, uposlivši slovenskog napadača koji je pogodio za vodstvom domaćina. Samo šest minuta kasnije Gorica je zatresla mrežu Hajduka. Merveil Ndockyt je lijepo pogodio na dodavanje Agona Elezija, međutim pogodak je poništen nakon VAR asistencije jer je Elezi igrao rukom.

Gorica je zabila i u sudačkoj nadoknadi. Gregor Sikošek je odlično ubacio do Filipa Čuipa, koji je "slomio" Ismaela Dialla i pogodio uz pomoć grede. Suci prvo nisu primijetili da je lopta bila u golu. Potom se oglasio i VAR koji je poništio gostima gol jer je Čuić bio u zaleđu. Korak bliže pobjedi Hajduk je stigao u 68. minuti. Igrači Gorice su izgubili loptu na vlastitoj polovici, lopta je došla do Rokusa Pukštasa koji je proigrao Šimuna Hrgovića, a ovaj pucao sa 18 metara pogodivši stativu, no lopta se odbila u Banićeva leđa i ušla u gol za 2-0.

Gorica je u sudačkoj nadoknadio uspjela tek smanjiti golom Martina Šlogara. Nakon dugačkog ispucavanja lopta se odbila do Šlogara koji je prizemnim udarcem u bliži kut svladao domaćeg vratara. U posljednjem susretu ovoga kola od 17.30 sati sastaju se Dinamo i Slaven Belupo.