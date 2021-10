VIDEO Pogledajte četiri nokdauna za veliku pobjedu hrvatskog boksača

Premda su stručni komentatori u DAZN-ovom internetskom prijenosu (bivši boksač Tony Bellew, svjetska prvakinja Kali Reis) bili vrlo kritični prema stanju u kojem je američki teškaš Eric Molina nastupio, optuživši ga da je došao uzeti novce, Alen Babić se ipak može hvaliti s najvećim skalpom u svojoj dvogodišnjoj profesionalnoj karijeri.

- Pogodio sam ga u prvih deset sekundi od čega se, nije oporavio potpuno. Ima i on dobru desnicu, pogodio me par puta ali ju nisam osjetio. A ja sam bio neumoljiv.

U svom stilu, Babić je krenuo na protivnika s takvom silinom da je Molina ostao zatečen. I ne samo to, nego je već u osmoj sekundi završio na podu, i to nakon jednog Babićeva desnog krošea. Ako je preživio prvu rundu nije drugu. Već početkom druge dionice, Molina je ponovo bio na podu, a u 40. sekundi druge runde i treći put. Nakon četvrtog nokdauna, koji je bio posljedica Babićeve desnice, Molina je ustao vrlo lijeno a sudac je procijenio da on više nije sposoban nastaviti borbu. I bolje da je tako jer Molina je došao u vrlo lošem kondicijskom stanju da bi, da je borba nastavljena, ozbiljno stradao.

Sažetak borbe možete pogledati OVDJE.