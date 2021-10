Babić odmah nakon pobjede najavio novu borbu, evo koga je sada prozvao

Premda su stručni komentatori u DAZN-ovom internetskom prijenosu (bivši boksač Tony Bellew, svjetska prvakinja Kali Reis) bili vrlo kritični prema stanju u kojem je američki teškaš Eric Molina nastupio, optuživši ga da je došao uzeti novce, Alen Babić se ipak može hvaliti s najvećim skalpom u svojoj dvogodišnjoj profesionalnoj karijeri.

- Pogodio sam ga u prvih deset sekundi od čega se, nije oporavio potpuno. Ima i on dobru desnicu, pogodio me par puta ali ju nisam osjetio. A ja sam bio neumoljiv.

Sav ushićen, što je pred londonskom publikom obećano i ispunio (a rani nokaut je i najavljivao), hrvatski teškaš se nakon proglašenja pobjednika iz ringa zahvalio publici:

- Hvala O2 Arena, hvala svakom običnom čovjeku ovdje u dvorani, svakom od vas jer ste učinili najbolju noć mog života.

Način na koji je pobijedio Molinu, brže no što je to pošlo za rukom Joshui i Wilderu, ali i njegovu nesuđenom protivniku Filipu Hrgoviću, obradovao je i Eddiea Hearna, šefa moćne promocijske kuće Matchroom, organizatora ove priredbe:

- Ovo je bila dobra pobjeda za Alena. I nakon trećeg nokdauna u drugoj rundi Molina je mogao ustati no on je odlučio ne ustati i ovo je posljednji put da je nastupao na našim priredbama. No, i Alen je primio par njegovih udaraca. Primjetio sam da je njegov menadžer Dillian Whyte kolutao očima kada bi se to dogodilo - kazao je Hearn i najavio:

Foto: ANDREW COULDRIDGE Boxing - Alen Babic v Eric Molina - O2 Arena, London, Britain - October 30, 2021 Alen Babic poses for a photograph as he celebrates winning his match against Eric Molina Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

- Nastojat ćemo Alenu upriličiti još jednu borbu do kraja ove godine. On je zabavan borac kojeg navijači vole a, pored toga, ima sposobnost da se bori u tri težinske kategorije.

Na sve to Babić je kazao da jedva čeka sljedeću borbu i da mu se idealnom čini priredba koja će se 18. prosinca održati u Manchester Areni kada će naslovna borba biti teškaški okršaj Josepha Parkera i Dereka Chisore.

- Htio bih se boriti u prosincu i to protiv engleskog teškaša Davea Allena. Trebam sedam dana odmora i mogu već početi trenirati. Zapravo, učinit ću što mi kaže moj menadžer Dillian Whyte.

A vjerojatno će poslušati i svog dugogodišnjeg trenera Leonarda Pijetraja koji mu je i ovaj put bio u kutu, s dobrim savjetima.

- Pijetraj me naučio puno toga pa tako i to da sam u stanju nokautirati bilo kojeg protivnika.