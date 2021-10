Babić u Londonu došao do svoje devete profesionalne pobjede: Nokautirao Molinu u drugoj rundi

Hrvatski boksač Alen Babić je u svome stilu najavio: "Sad me nokautiraj, ajde. Želim to. Jebeno me nokautiraj pa da spavam deset dana. Samo želim da me netko pobijedi, zar je to toliko teško? Samo me istuci. Ako netko to napravi, ja ću mu reći hvala". Ali na kraju nije imao kome reći hvala jer je on nokautirao Erica Molinu u drugoj rundi i stigao do svoje devete profesionalne pobjede u nizu.

I nakon svog devetog profesionalnog nastupa Alen Babić izašao je iz ringa kao pobjednik i nokauter. Deveta žrtva olujnog hrvatskog boksačkog profesionalca bio je 39-godišnji Amerikanac hispanske krvi Eric Molina kojeg je nokautirao polovicom druge runde.

A taj borac koji se za svjetski naslov borio protiv Anthonyja Joshue i Deontaya Wildera brže je izletio iz ringa protiv Hrvata nego protiv spomenutih velikana ringa. Učinio je to "Divljak" brže nego i Filip Hrgović koji je Molinu nokautirao u trećoj. A Babić je, pak, na taj način dokazao da je spreman i za veće izazove od ovoga kojeg je imao u subotu navečer u londonskoj O2 Areni.

U svom stilu, Babić je krenuo na protivnika s takvom silinom da je Molina ostao zatečen. I ne samo to, nego je već u osmoj sekundi završio na podu, i to nakon jednog Babićeva desnog krošea.

Ako je preživio prvu rundu nije drugu. Već početkom druge dionice, Molina je ponovo bio na podu, a u 40. sekundi druge runde i treći put. Nakon četvrtog nokdauna, koji je bio posljedica Babićeve desnice, Molina je ustao vrlo lijeno a sudac je procijenio da on više nije sposoban nastaviti borbu. I bolje da je tako jer Molina je došao u vrlo lošem kondicijskom stanju da bi, da je borba nastavljena, ozbiljno stradao.