Verstappenov treći uzastopni trijumf u Montrealu. Svjetski prvak nastavlja dominirati

Aktualni svjetski prvak i vodeći u ukupnom poretku, Nizozemac Max Verstappen za upravljačem Red Bulla pobjednik je Velike nagrade Kanade u Montrealu, devete utrke svjetskog prvenstva formule 1. Za Nizozemca je ovo bio treći uzastopni trijumf na "Circuit Gilles Villeneuve", te ukupno 60. pobjeda u karijeri.

Drugo mjesto osvojio je Lando Norris u McLarenu, dok je treći bio George Russell u Mercedesu nakon velike borbe s momčadskim kolegom Lewisom Hamiltonom na četvrtom mjestu. U zanimljivoj utrci, koju su dijelom obilježili nestabilno vrijeme i izbor guma na djelomično mokroj stazi, na kraju je slavio svjetski prvak i vodeći u ukupnom zbiru sezone.

"Bila je to prilično luda utrka, puno se stvari događalo i morali smo biti koncentrirani. Safety Car nam je dobro poslužio, bilo je jako zabavno," kazao je Verstappen. Sigurnosni automobil je izašao na stazu u 25. krugu kada je vozač Williamsa Logan udario u zaštitnu barijeru i zaustavio se na stazi. Safety Car se povukao četiri kruga kasnije. Novi izlazak na stazu sigurnosnog automobila dogodio se i 53. krugu nakon što je Sergio Perez udario u ogradu i morao je odustati.

"Bio je kaos, bilo je puno događaja. Da budem iskren, vozio sam dobru utrku od početka do kraja. Imao sam nevjerojatan tempo, Safety Car me zaustavio, ali kao što mi je pomogao u Miamiju, sada mi je odmogao. Bilo je stresno, ali i zabavno. Stvari su se odvijale lijepo, ali bila je to poštena borba, Max je vozio dobru utrku," kazao je Norris.

"Iskreno, činilo se kao propuštena prilika, imali smo dobar tempo na početku, kasnije smo napravili nekoliko pogrešaka. Uzet ćemo sve pozitivne strane iz ove utrke, a to je podij," dodao je Russell.

Aktualni svjetski prvak je povećao prednost u ukupnom poretku, Verstappen sada vodi sa 194 boda, Carles Leclerc, koji danas nije završio utrku, je drugi sa 138 bodova, dok je treći Norris sa 131 bodom. U poretku konstruktora vodi Red Bull Racing (301) ispred Ferrarija (252) i McLarena (212). Iduća utrka je 23. lipnja u Barceloni.

