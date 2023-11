Veliko sportsko natjecanje stiže u Hrvatsku umjesto u Izrael, opet imamo šansu za zlato kod kuće

RATNO STANJE

Hrvatska reprezentacija treba putovati u Izrael, izbornik poručio: Tko bi pametan išao tamo?

Prvo veliko natjecanje koje je pred hrvatskim vaterpolistima je Europsko prvenstvo koje bi trebalo biti održano od 3. do 16. siječnja u Izraelu. No, s obzirom na sadašnje ratno stanje u toj državi, teško je zamisliti da će to doista tako i biti.