Na Rudićev prijedlog Tucku nove četiri godine, Joković se vraća u reprezentaciju

U uvodu presice s kojom je najavljen početak olimpijskih priprema hrvatske vaterpolske reprezentacije, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić objavio je udarnu vijest:

- Produžili smo ugovor s našim izbornikom Ivicom Tuckom na još četiri godine. Tako da može mirno na Olimpijske igre i on i reprezentacija. Učinili smo to na prijedlog predsjednika Stručnog povjerenstva Ratka Rudića a Tucak je od Upravnog odbora HVS-a dobio jednoglasnu podršku. Ivica je to svojim radom i rezultatima i zaslužio. Tako se možemo pohvaliti da smo u posljednjih 20 godina imali samo dva izbornika.

A Tuckova prethodnika, legendarnog Ratka Rudića, pitali smo je li Tucka predložio za još jedan mandat da nam ga na trenerskom tržištu netko ne otme.

- Mi smatramo da je do sada radio izvanredan posao. On je ostvario jako dobru komunikaciju s momčadi i to je danas jedan od najboljih trenera na svijetu. Naravno da je nama bilo u interesu da imamo za izbornika trenera takvog kalibra koji ima i visoke ambicije. Mi držimo da on i sljedeće četiri godine može i dalje uspješno voditi nacionalnu vrstu koja ima potencijal za velike stvari.

A s ovim ga se obvezuje da ne napušta reprezentaciju ako uspije u svom naumu a to je osvajanje olimpijskog zlata za kojeg je rekao da bi to bila krajnja točka njegove karijere nakon koje bi uslijedilo automatsko izborničko umirovljenje.

- Ja mislim kada bi on napravio veliki rezultat u Parizu da bi to za njega bilo poticajno da nastavi. Neće on ići u mirovinu - ustvrdio je Rudić a evo što je na temu produženja povjerenja kazao sam Tucak:

- Meni godi to povjerenje stručnog povjerenstva. Ja jesam imao ozbiljnu financijsku ponudu ali niti u jednom trenutku nisam razmišjao u kom smjeru treba ići moja karijera. Ovo je dodatna obvez. Nikad to kod mene neće biti uspavanka. Dapače, bit će još veći motiv.

Prešavši na temu skorog početka priprema za Olimpijske igre, i Tucak je objavio udarnu vijest:

- Novo staro ime na popisu kandidata za Olimpijske igre je Maro Joković a složit ćete se da reprezentacija s tim vrhunskim igračem i bez njega nije ista momčad. Dakako, ja ne mogu ni Jokoviću niti ikome jamčiti mjesto u sastavu za Pariz. Maro se sam stavio na raspolaganje. To je rezultat davno započetog razgovora između njega i mene i takav igrač za nas je veliko pojačanje. Naravno, zasad samo na papiru.

Ono što je svakom izborniku, pa i Tucku, bitno jest sljedeće:

- Nama ne treba igrač koji nema želju igrati za reprezentaciju, ma kakvu god on kvalitetu imao. Bilo kakvo siljenje, povlačenje za ruku, nema smisla. No, Joković je sam izrazio želju da nam se priključi. To je jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportaša koji nema niti jednu mrlju u karijeri i mi držimo da ćemo s njim biti bolja reprezentacija.

Na popisu od 22 igrača (a samo 13 će ih u Pariz) našlo se i jedno novo ime - Luka Brnetić - čiji je poziv izbornik ovako objasnio:

- To je Luka Brnetić, momak koji ima nevjerojatne fizičke predispozicije a igra na poziciji beka. Dečko studira u Americi a na njega mi je ukazao moj bivši suigrač, njegov trener na koledžu, Marko Pintarić. Znate da su pozicije centara i bekova uvijek deficitarne pa mu treba dati priliku da se nametne.

Osim spomenutih veterana Jokovića i novaka Brnetića, na popisu olimpijskih kandidata su još Josip Vrlić, Ivan Krapić, Luka Lončar, Antonio Dužević, Rino Burić, Matias Biljaka, Marko Žuvela, Andrija Bašić, Konstantin Harkov, Filip Kržić, Franko Lazić, Zvonimir Butić, Ante Vukićević, Luka Bukić, Jerko Marinić Kranić, Loren Fatović te tri vratara - Marko Bijač, Toni Popadić i Mate Anić. A sve to daje naslutiti izbornikove slatke brige pa tako i na poziciji vratara gdje će vjerojatno odlučivati između izvrsnog Popadića i velemajstora za peterce Anića.

- Najveći dio tereta kojeg izbornici nose jest odrediti tko neće ići na veliko natjecanje, što nekima koji žive svoj olimpijski san treba reći da ne idu na Olimpijske igre. Osim toga, uvijek se pitaš i jesi li napravio dobar odabir. No, u takvim situacijama nemate pravo na sentimente. Jedina ispravna odluka je da na veliko natjecanje vodite one koji su u pripremnom razdoblju pokazali najviše i nitko neće ići po zaslugama iz prošlosti. Doduše, valja uvijek imati na umu da najbolju momčad ne čini 13 najboljih igrača nego 13 onih koji se najbolje slažu.

Dakle, za svoje mjesto pod ovoljetnim olimpijskim suncem morat će se boriti i dvojac koji sa svojim Olympiakosom nastupa na završnom turniru Lige prvaka na Malti.

- Mi ćemo se okupiti u Zagrebu 9. lipnja i produžiti za Brdo kod Kranja, a Bijač i Lončar će nam se pridružiti četiri dana kasnije. Iako sam im rekao da, ako osjećaju potrebu, mogu doma ostati dan-dva više oni će nam se ipak priključiti u četvrtak, 13. lipnja.

Priznao je izbornik da mu odgovara što je hrvatski finale Jadrana i Juga završio ekspresno.

- Sreća je da na Final Fouru Lige prvaka imamo samo dvojicu igrača i da je hrvatski finale završio u tri utakmice. Dakako, to nije dobro po Jug ali je dobro po reprezentativce, da dobiju koji dan odmora više.

Na presici u zagrebačkom restoranu "Bon Appetit" svoje olimpijske apetite iskazali su i kapetan Ivan Krapić, Ante Vukičević i Luka Bukić koji je od liječnika dobio zeleno svijetlo za puni pogon pa je za svoj Jadran uspio i odigrati posljednju utakmicu finala domaćeg Prvenstva.

A finale državnog prvenstva, ali francuskog, sa svojim Marseilleom igrao je i Ante Vukičević koji je izrazio zadovoljstvo s produženjem ugovora izborniku.

- Drago mi je da će izbornik biti s nama još četiri godine:

- Ali ja ne znam da li ćeš ti biti sa mnom - našalio se Tucak na račun svog pouzdanog reprezentativca koji je imao priliku osjetiti i pariški bazen u kojem će se igrati olimpijski vaterpolski turnir.

- Otkako je u Francusku stigao olimpijski plamen sve se jače osjećaj taj olimpijski ugođaj. Vido sam to i po treninzima naše kluba jer nas više posjećuju novinari da bi pričali s igračima moj Marseillea koji čine okosnisu francuske reprezentacije. Čak sam čuo da su već rasprodane i sve ulaznice za olimpijski vaterpolski turnir- rekao je Vukičević.