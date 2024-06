Damir Martin: Napokon sam odradio utrku od početka do kraja onako kako sam htio

Poput braće Sinković u dvojcu bez kormilara i skifist Damir Martin postigao je ohrabrujući rezultat na posljednjem natjecanju uoči ovoljetnog nastupa na Olimpijskim igrama. Na trećoj, i posljednjoj, ovosezonskoj regati Svjetskog kupa, Damšo je osvojio drugo mjesto. Brži od njega bio je samo Novozelanđanin Thomas Mackintosh, trećeplasirani s posljednjeg Svjetskog prvenstva i evidentni kandidat za olimpijsko odličje.

- Zadovoljan sam. Napokon sam u svom ritmu odradio utrku od početka do kraja, onako kako sam htio. Nisam se dao smesti, veslao sam onako kako sam se dogovorio s trenerom Srećkom Šukom - kazao nam je Damir i pojasnio razloge za niži broj zaveslaja u startnom dijelu utrke unatoč kojem je održavao priključak s vodećima.

- To mi govori da imam rezervi i da to mogu dići na višu razinu na završnim pripremama. Da stabiliziram ovo što imam i doradim da sve bude tečnije, da dobijem na poletnosti.

Uostalom, što je veća frekvencija zaveslaja to je i veća mogućnost tehničke pogreške.

- Ja dižem broj zaveslaja na onoliko koliko mi dozvoljava tehnika, idem do zone u kojoj mi je efikasnost najbolja. Ne želim srljati, da ne bih pogriješio i pri tome se tehnički raspao. Uvijek gledam da bude racionalno i optimalno. Mogu ja voziti s 40 zaveslaja ali to ovog časa nije optimalno a i velika je potrošnja.

Ne želi se Damšo samozavaravati pa ističe:

- Svjestan sam da ovdje u Poznanju nije bilo trojice elitnih skifista, ovo natjecanje propustili su aktualni svjetski prvak Nijemac Zeidler, olimpijski pobjednik Grk Ntouskos i svjetski doprvak Nizozemac Van Dorp. No, na završne pripreme odlazim optimističan. Izdržao sam tri utrke u tri dana i zadovoljan sam sa svakom od njih.

A završne pripreme odradit će, kao i Sinkovići, na Perući.

- Bila je dvojba Rama ili Peruća a u korist Peruće prevagnuli su logistički razlozi a hotel Alkar ima i fitness. Veslanje je dobro na oba jezera.

Posljednja Damšina izvedba vezana je uz novi čamac. A bilo je ideja i da vesla u starom.

- Bilo je tisuću upitnika. Uspjeli smo ohladiti glave, uzeli metar i ispočetka išli mjeriti i konačno smo namjestili tražene omjere.

S obzirom na to da na Prvenstvu Europe baš i nije blistao (bio je 12.) ovo je ogroman pomak. No i stručni komentatori televizijskog prijenosa finalne utrke Svjetskog kupa ustvrdili su da je Damšo u pravilu najbolji kada je najvažnije.

- Ja znam koliki rad stoji iza mene i znam da ću to u datom trenutku moći pokazati. Tko me i privatno dobro zna upoznat je s time da sam pravi kada je stani pani a ako nešto i nije jako važno onda to ne doživim najozbiljnije. Tako je bilo i u školi.

Zbog tih slabijih rezultata unutar ovog olimpijskog ciklusa, neki su već počeli dizati ruke od njega.

- Sto ljudi, sto ćudi. No, trener Šuk i ja imamo dobar plan. Kad mi kažu da sam napokon na dobrom putu ja ih pitam a kada sam ja to bio na lošem putu. Nema tog znalca u hrvatskom veslanju koji ima pravo tako komentirati.