Dominik Livaković poslije Eura radi transfer karijere? Stigla je ponuda velikana koju će teško odbiti

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik0 Livaković mogao bi napustiti turskog velikana Fenerbahčea nakon samo jedne sezone provedene u Istanbulu, barem tako javljaju turski mediji. Tamošnji portal As Marca objavila je da je Fener dobio ponudu od Celtica u visini od devet milijuna eura za jedinicu vatrenih.

Celtic je u potrazi za novim čuvarom mreže nakon umirovljenja iskusnog Engleza Joea Harta. Škotskog prvaka i prošlog se ljeta povezivalo s Livakovićem, no on je tada iz Dinama otišao u Fenerbahče za 6.65 milijuna eura. Turci također dodaju da Livakovića prati i novi premierligaš Ipswich Town, no službenu ponudu Fener još nije dobio.

Livaković je ove sezone u Fenerbahčeu bio standardan te je branio u čak 40 utakmica u svim natjecanjima. Primio je isto toliko golova, dok je 15 utakmica završio s čistom mrežom, što je svakako veliki podvig. Fenerbahče je u turskom prvenstvu osvojio 99 bodova i izgubio u samo jednoj utakmici, no završili su drugi s tri boda manje od Galatasaraya.