Veliki šou Hrvata u Madridu: Hezonja zabio tricu za pobjedu, Šamanić monstruozno zakucao

U španjolskom derbiju 23. kola Eurolige, u pravom sportskom trileru, košarkaši Reala pobijedili su na svom parketu Baskoniju. Tek u posljednjoj četvrtini igrači kraljevskog kluba uspjeli su se odvojiti i steći prednost od devet koševa (84:75) no ni to im nije bilo dovoljno za mirno privesti utakmicu kraju. Štoviše, gosti su napravili seriju 13:0 i došli u prednost (84:88) koju nisu uspjeli zadržati.

Bio je to i dvoboj dvojice hrvatskih reprezentativaca, Hezonje i Šamanića koji su bili i protagonisti vrlo uzbudljive završnice susreta. Hezonja je zabio dvije trice u posljednjih 27 sekundi susreta a ovu drugu, nakon što je fintirao ponajboljeg gostujućeg igrača Monekea, sa zvukom sirene za konačnih 90:89. Šamanić je pak u završnici uhvatio vrlo važan napadački skok (21. ofenzivni skok svoje momčadi) i zabio jedno od dva bacanja za 87:89. No, to nije bilo dovoljno jer je Hezonja izveo mali podvig.

Hezonja je uz Campazza bio najbolji strijelac među realovcima (22 koša, 5 skokova, 1 blokada) a Luka Šamanić (10 koševa, 4 skoka) je pak bio autor najatraktivnijeg poteza susreta. Naime, početkom 35. minute, hrvatski krilni-centar iz prodora je zakucao preko dvojice Realovih centara, Valtera Tavaresa (221 cm) i Usmana Garube (203 cm). Bio je to najatraktivniji potez utakmice a vrlo moguće i "play of the day" u cijeloj Euroligi.