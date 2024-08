Veliki preokret u slučaju Rebićevog potpisa za Hajduk! Ovo je prava istina oko kritiziranog vatrenog

Bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić ipak neće potpisati za splitski Hajduk, iako je Dalmatinski portal tvrdio kako je to gotovo sigurna stvar. Međutim, dogodio se veliki preokret oko Rebića koji samo trenira u Splitu, ima želju odjenuti dres Hajduka, no to se neće dogoditi u ovom prijelaznom roku.

- Ante Rebić ipak ne dolazi u Hajduk. On je trenutno slobodan igrač, ovdje trenira te ima želju obući bijeli dres, ali sada neće doći na Poljud. Priča je definitivno gotova, tu stranicu zatvaramo za ovaj prijelazni rok - javlja Dalmatinski portal.

VEZANI ČLANCI:

Karijeru je započeo u Splitu, a igrao je za Fiorentinu, Hellas Veronu, Eintracht te Milan. Na svjetskom prvenstvu 2018. godine osvojio je srebrnu medalju s hrvatskom reprezentacijom. Rebić je nakon raskida suradnje s Bešiktašem postao slobodan igrač, pa njegov budući poslodavac neće morati platiti odštetu.

Talijanski mediji selili su Rebića u Serie A, pisali su kako je Monza najbliža njegovom dovođenju, a jedno vrijeme je navodno u igri bila i Verona.