Vatreni dragulj se vratio nakon duge pauze i pomogao klubu osigurati ostanak

Njemački HSV slavio je na gostovanju u Frankfurtu kod Eintrachta s 2:1 i praktički si osigurao barem doigravanje za ostanak u Bundesligi. Svakako treba spomenuti kako je u ovoj utakmici svoje prve minute za HSV nakon četvrtog travnja upisao i talentirani hrvatski stoper Luka Vušković.

Domaćin je poveo u 48. minuti preko Cana Uzuna, ali samo tri minute kasnije izjednačio je Albert Gronbaek. U 59. minuti, potpuni preokret HSV-u donio je bivši igrač Arsenala Fabio Vieira. Vušković je u igru ušao u 78. minuti. On je imao problema s kontuzijom koljena zbog čega je bio van terena mjesec dana, ali sada se vraća u sastav kako bi pomogao momčadi zadržati prvoligaški status.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

HSV nakon 32 kola ima 34 boda, osam više od 16. St. Paulija i devet više od 17. Wolfsburga, no oba ta kluba su odigrala utakmicu manje. Ipak, teško je povjerovati da će ih Wolfsburg prestići budući da u najboljem slučaju mogu imati izjednačen broj bodova, ali Vukovi imaju deset pogodaka slabiju gol-razliku.

St. Pauli može bodovno preskočiti HSV u slučaju da do kraja pobjede u sve tri utakmice, a HSV izgubi u obje svoje. Međutim ni oni nemaju lak zadatak budući da ih očekuju utakmice s trećim Leipzigom i desetim Mainzom.