Bišćan neće ponoviti Čačićevu pogrešku: 'Šibenik ćemo shvatiti maksimalno ozbiljno'

Ove nedjelje igra se utakmica 34. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Šibenika. Momčad Igora Bišćana će je osigurala novi, 24. naslova prvaka Hrvatske i nedjeljni susret, s početkom u 19:10, može igrati bez posebne zabrinutosti zbog rezultata. Međutim, upravo je poraz od Šibenika u Kupu rezultatom 2:1 prethodio oktazu Ante Čačića, a dodatno su motivirani željom da ostanu u prvoj ligi.

"Šibenik je ove godine uvijek igrao dobro protiv Dinama i ta dva rezultata zadnja su najveće upozorenje. Mi ćemo ih shvatiti maksimalno ozbiljno. Mi u ova tri kola imamo neke naše ciljeve" rekao je trener Dinama Igor Bišćan pa nastavio:

Želimo iz tih utakmica dobiti i vidjeti najviše što možemo. Dobro radimo, ozbiljni smo na treninzima i očekujem da takvi budemo i sutra. A kad smo ozbiljni, onda smo uvijek jako blizu tri boda, onda smo dobri." Šibenik će ovom utakmicom nastojati doći do bodova koji bi se mogli pokazati ključnima u nastojanju da preteknu Goricu.

U ponedjeljak Dinamovi juniori igraju odlučujuću utakmicu juniorskog prvenstva Hrvatske protiv Hajduka. Nekolicina članova Dinamove prve postave, poput Rukavine i Gurlice bili su članovi te momčadi i moguće je da ih Bišćan prepusti juniorima.

"Neki juniori će biti priključeni mladoj momčadi, a neki će dobiti minutažu protiv Šibenika. Vidjet ćemo tko će biti dostupan treneru juniora, ali vodimo računa o tome, njima je to bitna utakmica. Ne planiram nikoga posebno štedjeti do kraja, svi dečki su motivirani i dobro rade. Ako ne bude nekih ozljeda, svi su na raspolaganju osim Boška Šutala dok Perić nije još do kraja zdrav", rekao je Bišćan.