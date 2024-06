UŽIVO U 21 Njemačka - Škotska: Škoti napravili kaos u 'Hitlerovoj pivnici'. Sve je spremno za otvaranje

Europsko nogometno prvenstvo se ove godine održava u Njemačkoj, a otvara se utakmicom domaćina i Škotske u skupini A. Njemački reprezentativci suočit će se s reprezentacijom s otoka na čuvenom travnjaku Allianz Arene. Utakmici će prethoditi ceremonija otvaranja koja počinje u 20 sati. S njima su u skupini još Mađarska i Švicarska.

Očekivani sastavi

Njemačka: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Škotska: Gunn - Porteous, Hendry, Tierney - Ralston, McTominay, McGregor, Robertson - McGinn, Adams - Christie

Najave trenera

"Kada pogledam igračima u oči, vidim da žele pobijediti u prvoj utakmici. Veselim se, lijep je osjećaj, ali malo sam i nervozan. Radi se o velikom turniru. Posebna je čast voditi momčad i voditi državu. Škotska je jako dobra ekipa, igraju s puno ubačaja i vrlo su opasni. Njihovi igrači daju sve od sebe i bacaju se na glavu u svakom duelu - to je škotski mentalitet", rekao je izbornik domaćina Julian Nagelsmann.

"Sam događaj i atmosfera bit će za sve ostale, a treneri i igrači fokusirat će se samo na utakmicu. Njemačka želi pobijediti, mi želimo pobijediti, a svi ostali mogu uživati u atmosferi. Moja obitelj je tu i uživat će u atmosferi, a nadam se da će i u utakmici. Pripremili smo se, dugo smo čekali na ovaj trenutak. Naporno smo radili i nadam se da će se rezultat vidjeti na terenu", kazao je njegov škotski pandan, Steve Clarke.

Škotski navijači pohrlili su u Münchenski Hofbräuhaus, pivnicu u kojoj je začet nacistički pokret i u kojoj je Adolf Hitler držao prve govore. Lokal se pretvorio u turističku atrakciju, a privukla je i škotske navijače koji su s kriglama u rukama pjevali "No Scotland, no party". Neke je izbacilo osiguranje nakon što su se skinuli do pasa. Snimku možete pogledati OVDJE .

