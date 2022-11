UŽIVO Vlašić: Ne zanima nas što se događa u Belgiji, želimo odigrati dobru utakmicu

Samo dva dana ostala su do okršaja Hrvatske i Belgije koji započinje u 16 sati po hrvatskom vremenu. Danas će na press konferenciji od 15.15 sati u reprezentativnom kampu u Dohi sudjelovati bivši Hajdukovci, a sada igrači iz talijanske Serie A, Nikola Vlašić koji nastupa za Torino te Mario Pašalić, član Atalante. Susret se igra na stadionu Ahmad bin Ali i sve će se sigurno zanimati u kakvom će stanju biti Belgijci s obzirom na kaos koji vlada u svlačionici Roberta Martineza. Za osminu finala Hrvatskoj je dovoljan i bod, no izbornik Zlatko Dalić najavio je kako razmišlja samo o pobjedi.

- Svaka utakmica je bitna. Tako je i ova utakmica posebna za mene. Ne znamo što se događa u Belgiji, nije to naša briga, ne tiče nas se. Mi smo fokusirani na to da odigramo dobru utakmicu.Belgija je po Fifinom koeficijentu jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, odlična su momčad, imaju puno samopouzdanja i velika imena, to govori o svemu - poručio je Vlašić.

- Belgija je pobijedila prvu utakmicu, ima tri boda i može proći dalje. To je ekipa s previše iskustva i s previše dobrih igrača da bi ih se tako lako otpisivalo - najavio je utakmicu Pašalić.

