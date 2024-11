VIDEO Jones o Miočiću: 'Stipe je noćna mora! Osjetio sam da me može nokautirati'

Jon Jones je u glavnoj borbi UFC-ove priredbe pod brojem 309 svladao Stipu Miočića u borbi za naslov prvaka teške kategorije. 37-godišnji prvak je u Madison Square Gardenu slavio nokautom u trećoj rundi brutalnim back-kickom iz okreta kojim je poslao 42-godišnjeg protivnika na parter. Nakon nekoliko udaraca na parteru, sudac je zaustavio borbu. Večernji list uživo iz New Yorka prenosi komentare Jona Jonesa.

"Sjajno se osjećam. Prema reakcijama tima, rekli su da samo izgledao izvrsno. U kavezu nikad ne prođe savršeno, ali se sjajno osjećam. Teško je reći. Poznat mi je osjećaj, ali sam zahvalan na ovome. Treneri su željeli da pronađem laktove. Stipe se sjajno branio s leđa. Rušenje je bilo neočekivano, došlo mi je u trenutku. Jako sam uzbuđen zbog back-kicka iz okreta. Imam sjajne trenere. Pogotovo se želim zahvaliti svom tekvando treneru. Prije šest mjeseci počeli smo raditi na ovom udarcu. Tri sata tjedno sam vježbao ovaj udarac. Puno smo radili na njemu i postaje brži i nepredvidljiviji. Nisam ga pogodio u jetru, ali val prolazi kroz cijelo tijelo. Užasan je udarac", rekao je Jones.

Jones je Miočić kontrolirao prednjim direktom, a udarcima u tijelo bitno su ga usporavali i uništavali ritam njegove borbe, ne dopuštajući mu da zatvori distancu i bitno kombinira. "Stipe je Cormiera pogodio lijevim krošeom u jetru. Htio sam ga time pogoditi, ali kad sam osjetio snagu, nisam želio biti na desnoj strani. Radio sam nogama, radio sam direktom. Znali smo da Stipe može pretrpjeti puno štete. On je noćna mora. Nakon svih udaraca nema reakcije. Zato je šesterostruki prvak", rekao je Jones pa dodao kako nije imao prilike razgovarati sa Stipom nakon borbe.

"Želim najbolje borbe. Ne želim se više boriti protiv opasnih nadolazećih boraca, nego opasnih prvaka. Aspinall može dobiti teškaški pojas, moja vrijednost je veća od pojaseva. Želim Pereiru", rekao je Jones premda Dana White ne želi vidjeti borbu. "Stilovi čine borbe. Alex je nokautirao mnoge teškaše. Njegova je snaga veća od mase. Poseban je i to je borba koja je vrijedna. Ako se ne dogodi, u redu je ako je posljednja borba moje karijere", rekao je o svojoj idućoj borbi.

"Ovo je bilo čudno. Stajao sam ispred njega. Njegova je glava izgledala ogromno kad sam stajao ispred njega. Ne želim ga vrijeđati, izgledao je golemo. Nikad nisam vidio tako nešto. Zatim bi ga pogodio, a on kao da ništa nije osjećao. Nije uopće reagirao. Jednostavno može podnositi udarce. Znao sam da ću moći do pobjede samo tijelom i prebacio sam se na to", rekao je Jones pa se osvrnuo na čitavu svađu i što ga je naljutilo u Miočićevom odnosu prema njemu prije borbe.

"Poprilično dobro izvodim ovaj udarac. Želio sam ga još poboljšati. Može srušiti slona ako ga borac dobro izvede. Po mome mišljenju najjači udarac nogom u borilački vještinama. Nemam baš nokautersku stranu i želio sam izvježbati tehniku koja će zaustaviti svakoga. Možete biti bilo koji borac, ako vas točno pogodim padate bez obzira na sav trening. Nastavit ću raditi na njemu. Siguran sam da su svi vidjeli da se to njima može dogoditi pa ću nastaviti još raditi na njemu", rekao je o back-kicku kojim je Stipu pogodio u lijevu stranu tijela i zbog kojeg američko-hrvatski borac više nije mogao nastaviti.

"Sretan sam što se obožavatelji počinju predomišljati. Razmišljaju koliko je velika borba s Pereirom. Drago mi je da to vidite", rekao je o borbi s prvakom srednje teške kategorije i bivšim prvakom srednje kategorije Alexom Pereirom koju želi dogovoriti. "Aspinall me živcira. Male stvari koje radi... Živcira me. To je moja osobna stvar, ali ne sviđa mi se. Ako ćemo se boriti želim ogroman novac. Tako je, kako je. Bez njega je moj život savršen, ali on treba mene", rekao je o izvanrednom prvaku teške kategorije Tomu Aspinallu.

