VIDEO Šef UFC-a: 'Ovo ne umanjuje Stipina postignuća, ali Jones ga je rastavio'

Američko-hrvatski borac Stipe Miočić (42) poražen je nokautom u trećoj rundi od Amerikanca Jona Jonesa (37) u borbi za naslov prvaka UFC-ove teške kategorije u spektaklu održanom u Madison Square Gardenu u New Yorku. Jones je u trećoj rundi pogodio Miočića kružnim udarcem lijevom nogom u lijevu stranu tijela, a potom plasirao još dva udarca u tijelo nakon čega je sudac Herb Dean je prekinuo borbu.

"Borbena inteligencija Jonesa je nevjerojatna. On je najbolji borac svih vremena. Stipe se činio usredotočen i došao je pobijediti. Bio je u sjajnoj formi i Jon ga je uništio. Udarci nogama su bili sjajni. Svaki put kad je krenuo u tijelo mislio sam da je gotov. Uskoro će imati 38 i izgledao je navjerojatno. Ne razumijem kako netko ne vidi da je on najveći borac u povijesti. Dokle god je aktivan bit će najbolji borac na svijetu", rekao je Dana White pa potvrdio da će uz dobru kompenzaciju Jones stupiti u oktogon s Tomom Aspinallom.

"Stipe je izgledao sporo tek nakon udaraca u tijelo. Stipe je bio u sjajnoj formi i došao je pobijediti. Jones ga je rastavio dio po dio", rekao je White pa dodao: "Imao je sjajnu karijeru i ovo ne umanjuje njegova postignuća. Puno je zaradio, vatrogasac je, imat će sjajan život."

"Borba Aspinalla i Jonesa bit će najveća u povijesti teške kateogrije. On je kao Elon Musk u oktogonu. Briljantan je. Sve je napravio. Siguran sam da je znao što će napraviti Stipi i ne znam što će napraviti Aspinallu", dodao je White. Zatim je rekao kako se on i Jones nikad nisu slagali van oktogona i dodao: "Ne mora mi se sviđati da bi mi bilo jasno tko je, za što je sposoban i koliko je briljantan. Od kada postoje borbe, on je najbolji ikad. Možda za vrijeme Rimskog carstva, ali od kada se borbe snimaju, on je najbolji borac ikad."