Jakirović: Ispričavam se javnosti. Kane: Htjeli smo im zabiti i deset, jedanaest, bili smo nemilosrdni

Dinamo je doživio najteži poraz u povijesti kluba. Završilo je na Allianz Areni 9:2 za Bayern na otvaranju Lige prvaka. Na poluvremenu je bilo 3:0, do 50. minute golovima Petkovića i Ogiware hrvatski je prvak došao do 3:2, a onda.. Bolje da ne pišemo što se dogodilo u posljednjih 40 minuta utakmice. Šest golova primio je plavi sastav, ukupno četiri gola iz tri jedanaesterca zabio je Harry Kane. Moglo je biti i 10. Vrlo lako...

Što će reći igrači, a što trener Sergej Jakirović? Što se uopće i može reći nakon svega... Nešto će ipak morati.... Prve će izjave igrači i trener dati za TV-kamere Arenasport televizije, nositelja prava na prijenose Lige prvaka.

Takuya Ogiwara, jedan od dva Dinamova strijelca prvi je stao pred kamere:

- Meni je odmalena bila želja igrati Ligu prvaka, san mi se ostvario. Čak sam i zabio, ali ovakav poraz nisam očekivao. Jako se loše osjećam bez obzira što mi se ispunio dječački san. Prva utakmica, možda čak i najteži protivnik u cijeloj Ligi prvaka. Ne vjerujem da ćemo imati teže protivnike od današnjeg. I iz ovoga poraza možemo puno naučiti. U nekim trenucima uspjeli smo se boriti protiv teškog protivnika. Nadam se da će nam to biti podražaj za hrvatsku ligu, a onda i nove izazove u Ligi prvaka. Nemamo vremena ni za tugu ni za slavlje nakon utakmica. Moramo nastaviti pobjeđivati, nama je domaće prvenstvo najbitnije. Moramo osvojiti bodove i vratiti se na vrh HNL-ljestvice.

Javio se u međuvremenu i Harry Kane, strijelac četiri pogotka na utakmici.

- Željeli smo ostaviti trag. Od početka do kraja smo dominirali. Intenzivno smo krenuli i kaznili Dinamo. Pojačali smo nakon povratka na 3:2 i odveli utakmicu u svom smjeru. Trener nam je rekao da budemo nemilosrdni. To smo i učinili. Kad smo zabili devet, htjeli smo i deset, jedanaest. To je naš mentalitet. Bit će teških utakmica, ali mi želimo pobjeđivati.

Josip Mišić bio je sljedeći:

- Žao mi je ovih navijača što su u tako velikom broju došli. Ovo je stvarno previše. Bayern je dimenzija više od HNL-a, jednostavno mi smo danas bili loši. Odlično smo krenuli u drugo poluvrijeme, zabili dva gola i onda upali u euforiju. Trebali smo biti pametniji, izgurati još 10-15 minuta, ali onda su nam se počeli ušetavati u gol. Nemamo sad što, moramo se vratiti kući i igrati HNL koji nas i dovede do ovakvih utakmica. Moramo se oporaviti, igramo u Koprivnici, nadam se da ćemo uspjeti skupiti glave i pobijediti.

A onda je stigao Sergej Jakirović:

- Ja bih se prvo ispričao cjelokupnoj javnosti i svima kojima Dinamo nešto znači. Ne okreneš se, zicer je za njih. Jako je teško bilo parirati. Mi smo pokušali. Drago mi je zbog reakcije igrača nakon poluvremena. A onda smo počeli jurcati za njima, bili su brži. Jednostavno, nismo mogli danas bolje parirati. Dečki su dali sve od sebe, ali ovo je previsok nivo za nas i sada moramo raditi još više i još jače.

Ima li pozitive u svemu? Što je rekao momčadi u poluvremenu?

- Pokušavali smo pokazati više hrabrosti, ali nije bilo lako izaći jer su nam radili prtisak od prve sekunde. Kod jednog od penala nismo se ni postavili. Pokušali smo ih ugroziti s brzim izlascima, imali smo i šansu Pjace na 3:2, a onda su nam krenuli zabijati. Svaki napad bila je opasnost za nas. Kako dalje? Trebamo izvući pouke, treba stjecati iskustvo. Neki mladi igrači su pokazali da su blizu tog nivoa. Ali čim malo iskočiš nužna je korekcija, Bayern to radi sve isprve, oni su zabijali i to je prevelika razlika za nas. Moramo se oporaviti, moramo ići dalje.

