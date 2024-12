Uvodi se novo nogometno pravilo: Ako vratar bude odugovlačio, slijedi korner za suparnika

Nema više krađe vremena. Na sve načine pokušavaju iz krovne svjetske nogometne institucije (FIFA) spriječiti tu pojavu, a ona bi uskoro na europskim terenima, onim pod okriljem UEFA-e mogla postati prošlost. Naime, razmatra se novo pravilo koje će značajno ubrzati igru, ali i smanjiti odugovlačenja na kraju.

Poznato je da su sudačke nadoknade na utakmicama po najnovijem iskazivane često kroz dvoznamenkasti broj minuta. Ono što je do pred koju godinu bilo nezamislivo danas imamo na gotovo svakoj utakmici. A to bi se, ako se novo pravilo usvoji, moglo barem malo promijeniti.

O čemu se radi? Ukratko, vratari su ti koji su sada pod lupom. Vole oni trošiti vrijeme, zna nekada proći i preko pola minute za vrijeme kakvog ispucavanja dok se lopta vrati u igru. Vratari bi eventualno dobili žuti karton ako bi baš vidno odugovlačili. Istina, teško da će se nešto promijeniti baš po tom pitanju, ali postoji pomak.

Ako vratar loptu bude imao u rukama, novim pravilom moći će ju držati najviše osam sekundi. Suci će biti ovlašteni brojati im vrijeme do ispucavanja ili dodavanja rukom. Ukoliko vratar bude prestupio u vremenu, dosudit će se korner za suparničku ekipu.

Iako se raspravljalo o tome da suparnik dobije indirekt, čini se da će to ipak biti udarac iz kuta. Uočili ste, kazna neće doći nakon ispucavanja s tla, dakle nakon klasičnog gol-auta, već samo kod ispucavanja iz ruke. Engleski The Times piše o tome kako je ovo pravilo već testirano u Premier ligi za mlade igrače (U-21). Još uvijek nije poznato kada bi pravilo moglo stupiti na snagu, ali želja nogometnih institucija je da se to dogodi čim ranije.