Ukrajinci luduju zbog golemog skandala na ždrijebu nogometnog SP-a: 'Jeste li svjesni što ste učinili?'

U švicarskom Zürichu ovoga je petka održan ždrijeb kvalifikacijskih skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se 2024. održati u Sjevernoj Americi. Na njemu su sudjelovale sve europske reprezentacije, među njima, jasno i Hrvatska. Vatreni su doznali da će ukoliko prođu Francusku u četvrtfinalu Lige nacija u skupini igrati protiv Ukrajine, Islanda i Azerbajdžana. U slučaju poraza Hrvatske od Francuske, u kvalifikacijama će igrati utakmicu više u skupini L s Češkom, Crnom Gorom, Farskim Otocima i Gibraltarom.

Na ždrijebu je sudjelovala i Ukrajina. Iako Ukrajinci svoje domaće utakmice ne igraju u domovini, omogućeno im je da sudjeluju u nogometnim natjecanjima kroz dvoboje na neutralnim terenima. Važnija od sportske sada je ona politička priča.

Naime, svaka se zemlja prije izvlačenja u TV-prijenosu predstavila kroz jednu-dvije sličice, a bile su nacrtane i prigodne karte zemalja o kojima se u tom trenutku govori. Ukrajinci su odmah uočili gadan propust produkcije koja je nacrtala kartu Ukrajine bez Krima.

Teritorij Krima neko je vrijeme pod okupacijom Rusije, ali dakako, službeno i legislativno i dalje pripada Ukrajini. Na društvenim mrežama već za nekoliko minuta nakon te scene nastao je potpuni kaos:

Absolutely unacceptable that @FIFAcom shows Crimea as not Ukrainian territory. Shame on you. pic.twitter.com/Ghm57XGJL6