Što mu to rade? Miljenik maksimirske publike ovo nije zaslužio, a izjava trenera će ga dotući

Prošle sezone je nakon odlaska iz Dinama još nekako i igrao, ali ove... Gotovo ništa. Luka Ivanušec, 26-godišnji krilni igrač nizozemskog Feyenoorda u potpunoj je nemilosti trenera Briana Priskea koji ga uglavnom drži zakovanim za klupu. Ove sezone u svim je natjecanjima Ivanušec skupio tek 10 nastupa, a odigrao je svega 358 minuta nogometa. Zabio je jedan pogodak. To je puno premalo, a takav tretman zasigurno nije zaslužio. Zadnji put je igrao 10. studenog, a od tada je ukupno pet utakmica - tri u domaćem prvenstvu i dvije u Ligi prvaka - odgledao s klupe za rezerve.

Kako se čini, Ivanušec neće igrati ni u sljedećoj utakmici, koju Feyenoord ovoga vikenda igra s Heraclesom. Dao je to naslutiti trener Brian Priske na najavnoj konferenciji za novinare.

"Sigurno da Luka ima dovoljno kvalitete, ali velika je konkurencija. Igor trenutno doseže vrlo visoku razinu. Luka dobro trenira uz puno truda, ima dobar mentalitet, ali ja sam odlučio da ga ne pustim na teren", rekao je Priske, a mi se zaista ne sjećamo kada smo zadnji put čuli da neki trener tako otvoreno priča o tome da jednog igrača "ne pušta na teren".

Pitali su Priskea i zna li nešto o tome da će Ivanušec otići na zimu. Ugovor ima do ljeta 2028. godine, ali nedvojbeno je da će se suradnja završiti i ranije, možda već za koji tjedan.

"Je li Ivanušec sada dao do znanja da bi želio otići? To je više pitanje za njega, jer ne znam točno kako se on osjeća u vezi s tom situacijom. Što se mene tiče, on je igrač Feyenoorda, ali morat će se sam izboriti za svoje mjesto", dodaje Priske.

Nije tajna, Ivanušeca bi jako rado na Maksimiru ponovno voljeli vidjeti navijači Dinama. Zna i on sam da će mu trebati minutaža kako bi izborio nastup na završnici Lige nacija te kako bi konkurirao za Hrvatsku u nadolazećim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.