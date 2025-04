Što radi Vučić? Kasni mu 'čudo od milijardu eura', a on ispalio: 'Žurba je, ima da radite u tri smjene!'

Srbija gradi nacionalni stadion u Surčinu. Nije to novost, traje gradnja već točno godinu dana, a planirani završetak radova je u 2027. godini. No, sad je jasno da projekt kasni, a predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću se - jako žuri. Istaknuo je to i pred novinarima na obilasku radova gdje je rečeno da se za rokom zaostaje četiri mjeseca.

Vučić planira na nacionalnom stadionu otvoriti Expo 2027. godine kojem je Beograd domaćin od 15. svibnja do 15. kolovoza 2027. godine. No, istaknuo je zabrinutost time što radovi kasne. Prije godinu dana, 1. svibnja 2024. postavljen je kamen temeljac, a Vučić je svima obećao da će za dvije-tri godine od izgradnje Beograd imati "domaćinstvo finala Europske lige i U-21 Euro".

Vučić je ranije otvarao nove stadione u Zaječaru, Loznici i Leskovcu, a mnogi od tih stadiona kasnije su morali biti "krpani" zbog problema s terenom, grijačima, vodovodom i slično. Srbi strahuju da će isto doživjeti i nacionalni stadion.

"Dva mjeseca možemo nadoknaditi tijekom ljeta kroz rad u tri smjene i sad gledamo gdje da nadoknadimo još dva mjeseca da bismo sve stigli. Predvidjeli smo da veliko otvaranje sajma Expo 2027 bude na najvećem i najljepšem stadionu", rekao je Vučić novinarima.

Stadion bi trebao imati kapacitet od 52 tisuće sjedećih mjesta, a ranije se pisalo da će izgradnja koštati čak milijardu eura.