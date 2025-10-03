Naši Portali
novi sjajan posao

U hrvatsku treću ligu stiže srpski stoper kojeg je Napoli platio 21 milijun eura

Dublin: Kvalifikacije za SP, Irska - Srbija
EXPA/ Focus Images/ Lorraine O'Sullivan
VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 18:21

Karijeru je započeo u Slobodi iz Užica nakon čega se pridužio Crvenoj Zvezdi iz koje seli u ciparski Apoel Limassol. Iz tog je kluba stigao u Torino u ljeto 2013. gdje je igrao najbolji nogomet karijere i ostvario transfer u Napoli.

Hrvatski trećeligaš Kustošija ne prestaje šokirati javnost senzacionalnim potpisima igrača, s obzirom na razinu natjecanja koje igra. Nedavno je objavljeno kako je njihov novi igrač bivši napadač Atletico Madrida, Borja Garces, a danas Fabrizio Romano piše kako je sve dogovoreno s bivšim srpskim reprezentativcem Nikolom Maksimovićem.

Riječ je 33-godišnjem stoperu koji je, između ostalog, upisao čak 99 nastupa za talijanski Napoli i njih 76 u dresu Torina. Odigrao je i 25 utakmica za reprezentaciju Srbije, ali posljednji puta dres 'Orlova' upisao je još u rujnu 2020. Zaista, zvuči nevjerojatno da u Drugu Nogometnu Ligu (treći rang hrvatskog nogometa) dolazi igrač kojeg je Napoli 2017. Torinu platio 21 milijun eura.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

Maksimović će se Kustošiji pridružiti kao slobodan igrač, a bez kluba bio je posljednjih devet mjeseci nakon što je napustio francuski Montpellier. Karijeru je započeo u Slobodi iz Užica nakon čega se pridužio Crvenoj Zvezdi iz koje seli u ciparski Apoel Limassol. Iz tog je kluba stigao u Torino u ljeto 2013. gdje je igrao najbolji nogomet karijere i ostvario transfer u Napoli. U karijeri je još branio boje moskovskog Spartaka, Genoe i Hatayspora.

Za Kustošiju je ovo samo nastavak sjajnog poslovanja ove godine u kojoj je prodala Lovru Chelfija u Barcelonu i Rodolfa Aloka u američki Charlotte FC, a dovela Wibuala Juniora Bitu Bueta iz Athletic Bilbaa i već spomenutog Garcesa iz druge momčadi Atletico Madrida.

Maksimović po Transfermarktu vrijedi 300 tisuća eura, a na vrhuncu karijere bio je procijenjen na 10 milijuna eura. S Napolijem je osvojio jedan talijanski kup te upisao 15 nastupa u Ligi prvaka.

srpska nogometna reprezentacija NK Kustošija Napoli Nikola Maksimovic

