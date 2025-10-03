U hrvatsku treću ligu stiže srpski stoper kojeg je Napoli platio 21 milijun eura

Hrvatski trećeligaš Kustošija ne prestaje šokirati javnost senzacionalnim potpisima igrača, s obzirom na razinu natjecanja koje igra. Nedavno je objavljeno kako je njihov novi igrač bivši napadač Atletico Madrida, Borja Garces, a danas Fabrizio Romano piše kako je sve dogovoreno s bivšim srpskim reprezentativcem Nikolom Maksimovićem.

Riječ je 33-godišnjem stoperu koji je, između ostalog, upisao čak 99 nastupa za talijanski Napoli i njih 76 u dresu Torina. Odigrao je i 25 utakmica za reprezentaciju Srbije, ali posljednji puta dres 'Orlova' upisao je još u rujnu 2020. Zaista, zvuči nevjerojatno da u Drugu Nogometnu Ligu (treći rang hrvatskog nogometa) dolazi igrač kojeg je Napoli 2017. Torinu platio 21 milijun eura.

Maksimović će se Kustošiji pridružiti kao slobodan igrač, a bez kluba bio je posljednjih devet mjeseci nakon što je napustio francuski Montpellier. Karijeru je započeo u Slobodi iz Užica nakon čega se pridužio Crvenoj Zvezdi iz koje seli u ciparski Apoel Limassol. Iz tog je kluba stigao u Torino u ljeto 2013. gdje je igrao najbolji nogomet karijere i ostvario transfer u Napoli. U karijeri je još branio boje moskovskog Spartaka, Genoe i Hatayspora.

Za Kustošiju je ovo samo nastavak sjajnog poslovanja ove godine u kojoj je prodala Lovru Chelfija u Barcelonu i Rodolfa Aloka u američki Charlotte FC, a dovela Wibuala Juniora Bitu Bueta iz Athletic Bilbaa i već spomenutog Garcesa iz druge momčadi Atletico Madrida.

🚨🇭🇷 Former Napoli and Torino defender Nikola Maksimović available as free agent signs one year deal at NK Kustosija. pic.twitter.com/Nvib9GxPYi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2025

Maksimović po Transfermarktu vrijedi 300 tisuća eura, a na vrhuncu karijere bio je procijenjen na 10 milijuna eura. S Napolijem je osvojio jedan talijanski kup te upisao 15 nastupa u Ligi prvaka.