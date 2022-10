Trener Osijeka priprema osvetu: Moja je momčad gladna

Na klupi Osijeka sjedio je Nenad Bjelica, bio je to još početak nove sezone, četvrto kolo. Osijek je stigao u Pulu kao favorit na utakmicu s klubom koji nije imao do kraja formiranu momčad, no završila je pobjedom Istre 1961, Bakrar je u sudačkoj nadoknadi matirao osječku momčad. Nije to bio kraj krize Osijeka, na kraju je Nenad Bjelica morao otići, a naslijedio ga je njegov pomoćnik Rene Poms.

I Austrijancu je jako dobro krenulo, momčad za koju se govorilo da će se boriti za naslov prvaka, sad je u borbi za drugo mjesto. No, u Gradski vrt sad dolazi ta neugodna Istra, momčad koja igra dobro, koja ima bolje rezultate nego prošlih sezona i u ovom je trenutku daleko od za nju uobičajenog devetog mjesta. No, i Osijek se zahuktao.

- Igrači su u dobroj formi i kondiciji. Nismo se opustili nakon dobrih rezultata, momčad mi je gladna i želi rasti što me silno ispunjava kao trenera i nadam se da će to pokazati protiv Istre - rekao je trener Osijeka Rene Poms.

- Osijek ima drugog trenera, ali i dalje iste igrače. Novi trener promijenio je neke stvari i istaknuo kvalitetu igrača. Drukčiji je ovo trenutak od onog iz prve utakmice kad smo slavili. Igrali smo tada dobro, iako ne najbolje. Rastemo iz kola u kolo i nastavit ćemo u istom ritmu i protiv Osijeka - kazao je trener Istre Gonzalo Garcia.

