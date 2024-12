Trener NBA prvaka kažnjen zbog agresije prema sucu, mora platiti 35 tisuća dolara

Trener aktualnih NBA prvaka, košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla kažnjen je sa 35.000 dolara zbog agresivnog ispada prema sucu Justinu Van Duyneu nakon 108-117 domaćeg poraza od Chicago Bullsa prije dva dana.

Mazzulla, koji je u završnici utakmice dobio i tehničku pogrešku, baš kao i branič Celticsa Jaylen Brown, nakon poraza je neprimjerenim rječnikom napao suca utakmice, a na konferenciji za medije je kasnije priznao kako to nije trebao učiniti.

No, Brown je stao u obranu svog trenera.

"Rekao sam sucu: 'Dao si treneru tehničku bez razloga', a na to mi je on odgovorio: ' Ako mi to još jednom kažeš, dosudit ću još jednu tehničku'. Mislim kako prijetnja tehničkom nije dio ove igre. Tehničke se daju zbog neprimjerenih gesta", rekao je Brown.