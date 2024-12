Tko je majka Marija Mamića? Zdravko ju je ženio dva puta, a njihovom odnosu presudila je ljubomora

Posljednjih nekoliko dana mnogo se piše o Mariju Mamiću (42), sinu bivšeg izvršnog dopredsjednika Dinama Zdravka Mamića (65). Povod su optužbe za izvlačenje novca iz Dinama preko off-shore tvrtki, za što je mlađi Mamić ovaj ponedjeljak priznao krivnju. Danas u jutarnjim satima na Županijskom sudu u Osijeku izrečena je presuda kojom je Mario Mamić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. U svjetlu navedenih događaja mnogi se pitaju tko je njegova majka Nada Mamić, prva supruga kontroverznog Zdravka.

Nada, koja je od Zdravka Mamića starija osam i pol godina, predstavlja zanimljivu figuru zagrebačke društvene scene. Kao visokoobrazovana žena koja govori pet jezika, svoje je fakultetsko obrazovanje stekla na prestižnim sveučilištima u Rimu i Londonu. Ovako je Mamić govorio o svojoj prvoj supruzi u intervjuu prije sedam godina:

- Oženio sam se kad sam imao samo 21 godinu. Ja sam sa svime rano krenuo, po svim parametrima bio sam ispred svoje generacije pa je i ženidba vjerojatno bila posljedica. Svi moji prijatelji bili su stariji od mene, imali su familije, žene, djecu, imali su vikendice, kuće, materijalna bogatstva. Onda sam sanjao kako bi bilo lijepo da to imam i ja pa sam se požurio. Upoznao sam prvu ženu, Nadu, bila je 8,5 godina starija od mene. Upoznali smo se u tom klubu u koji sam izlazio, u Sceni - otkrio je nogometni menadžer 2017. za Express.

Zatim je ispričao čime ga je Nada osvojila: - Ona je bila prezgodna, govorila je pet jezika, završila fakultete u Rimu i Londonu. Bila je jedinica i strašno zgodna. Svi smo plesali na plesnom podiju, a ona je svojem društvu rekla: "Kad bih barem još jednom mogla čuti ovu pjesmu." Naćulio sam uši, bila je to pjesma “I Can’t Stand The Rain”. Naravno da sam imao svog DJ-a i da mi je još jednom pustio tu pjesmu. To je bio naš prvi kontakt, nakon toga sam ju pozvao van i krenulo je - rekao je Zdravko Mamić kako se rodila ljubav s Nadom.

Kada su se prvi put rastali majka mu je rekla kako je sramota što je napustio suprugu i Zdravko je iz ljubavi i poštovanja prema majci, ali i svojoj supruzi odlučio dati priliku njihovom braku pa su se opet vjenčali. U razgovoru je otkrio kako je Nadina ljubomora presudila njihovom odnosu i priznao je kako je ta ljubomora bila sasvim opravdana jer ne on "švrljao".

- Takva su vremena bila, ja sam bio mlad, gradio karijeru, poslovni čovjek, nije me bilo doma. A ona je željela da budem doma, kao i svaka druga žena koja osjeća opasnost. I tu je došlo do loma, to je jedini pravi razlog. Švrljao sam, nažalost, to su bila takva vremena - priznao je. Tada je rekao kako su i nakon razvoda i nakon njegove ponovne ženidbe i dalje ostali u prijateljskim odnosima te da su izgradili lijep odnos.

A povezuje ih i zajednički sin. Kao majka Marija Mamića, koji se nedavno našao u središtu medijske pozornosti zbog sudjelovanja u aferi 'Dinamo II', Nada je uspjela zadržati dostojanstven stav i diskreciju. Njen sofisticirani stil života ogleda se i u modnim izborima - viđena je kako nosi ekskluzivne komade poznatog brenda Zadig & Voltaire, poput elegantne tamnoplave svilene haljine vrijedne 550 €.

