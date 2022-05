Tottenham je napravio presedan zbog Perišića, a evo što je presudilo

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić jučer je sletio u London kako bi otišao na liječnički pregled i dan nakon je potpisao ugovor sa svojim novim klubom, Tottenhamom. Perišić nakon isteka ugovora s Interom, u kojem je proveo sedam godina, u Tottenham stiže kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor s finalistom Lige prvaka iz 2019. na dvije godine i s plaćom od oko 180.000 funti tjedno.

Već četvrta liga ‘petice’

Nakon što je u Interu odigrao jednu od svojih najboljih sezona u karijeri te bio najzaslužniji za osvajanje domaćeg Superkupa, a i Kupa Italije s dva gola u finalu protiv Juventusa, Inter je previše oklijevao jer nije htio dati Perišiću uvjete koje je tražio i zaslužio (šest milijuna eura godišnje plaće). Pojavilo se nekoliko klubova koji su bili spremni Perišiću ponuditi bolje uvjete nego Inter, poput Chelseaja, Newcastlea i Fenerbahçea, no presudio je telefonski poziv Tottenhamova trenera Antonija Contea, pod kojim je Perišić igrao u Interu od 2020. do 2021. godine te osvojio naslov prvaka talijanske Serie A. Već izgrađen odnos s trenerom prevagnuo je ispred novčano izdašnijih ponuda (Newcastle, Fenerbahçe) pa čak i ispred veće šanse za osvajanje trofeja (Chelsea).

Tako će Ivan biti peti Hrvat koji će nositi dres Tottenhama, nakon Vedrana Ćorluke, Luke Modrića, Nike Kranjčara i Stipe Pletikose. Zanimljivo je da su u jednom trenutku sva četvorica igrala zajedno u klubu pa je tada londonski klub dobio nadimak “Crottenham”. Isto tako valja naglasiti da će ovo već biti četvrta od pet liga “petice” u kojima će Perišić nastupiti u svojoj karijeri, nakon igranja u Francuskoj (Sochaux), Njemačkoj (Borussia D., Wolfsburg, Bayern) te Italiji (Inter).

Bitno je naglasiti koju će ulogu Omišanin imati u klubu. Naime, Perišić ne dolazi u Tottenham da bi se nadmetao za poziciju s najboljim strijelcem Premier lige Heung-min Sonom, nego dolazi igrati na svojoj novoj poziciji lijevog krilnog beka, koju je počeo igrati baš prošle sezone pod Antonijem Conteom u Interu. Trebalo je Ivanu nekoliko mjeseci da sasvim pohvata zahtjeve nove pozicije, ali u posljednjih šest mjeseci kod Simonea Inzaghija pružao je izvanserijske izvedbe, do te mjere da je ove sezone proglašen najboljim lijevim bočnim igračem sezone u Serie A. Dobro je poznato da Conte nije bio zadovoljan onim što su mu u dresu Spursa ove sezone na toj poziciji pružali Ryan Sessegnon i Sergio Reguillon, tako da je jasno da je Perišić doveden strogo kao prvotimac i kao jedan od igrača na kojem će Conte graditi iduću sezonu.

🎙 "I'm really excited to start with the Spurs family"



Watch Ivan Perišić’s first interview as a Spurs player! 🙌 pic.twitter.com/ktsbfAUEiR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022

Conteova želja za Perišićem bila je toliko jaka da je nadmašila inače brutalno strogu politiku predsjednika Daniela Levyja. Levy je u posljednjih deset godina samo dva puta doveo igrače starije od 30 godina, Joea Harta prije dvije godine kao 33-godišnjaka (no samo za poziciju trećeg vratara) te prije pet godina tada 32-godišnjeg Fernanda Llorentea, ali također za poziciju pričuvnog igrača. U prijevodu, ovo je prvi put u posljednjih deset godina da je Levy pristao u klub dovesti nogometaša 30+ koji će biti prvotimac. Glavni razlog tome je Conteova fantastična polusezona u kojoj je Spurse doveo s devetog mjesta do toliko željenog četvrtog mjesta, koje vodi u Ligu prvaka.

"Tottenham rijetko kupuje igrače starije od 30 godina, no kada je riječ o slobodnom igraču, ima smisla. Prije svega, Conte ga želi jer su surađivali u Interu, tako da je to odlična prilika da se pokaže kako vodstvo kluba podržava trenera. Iz nogometnog kuta ima još i više smisla. Perišić je iskusan, na vrhu svoje karijere. On je pobjednik i unatoč godinama igra fenomenalno. Conte želi dodati iskusne igrače kako bi Tottenham bio kompetitivan u svim natjecanjima iduće sezone, a Perišić će mu to donijeti", piše renomirani britanski Sky Sports.

Gvardiol im je preskup

Osim spomenuta tri trofeja u dresu Intera, Perišić još u svojoj karijeri ima naslov Lige prvaka s Bayernom iz 2020., dva naslova pobjednika Bundeslige s Borussijom (D) 2012. i Bayernom 2020. te čak tri naslova pobjednika njemačkog DFB kupa s tri različita kluba, Bayernom, Borussijom i Wolfsburgom, s kojim je osvojio i njemački Superkup. On u Tottenham dolazi kao čovjek s navikom osvajanja trofeja, jedinog čimbenika koji klubu iz Londona nedostaje kako bi potvrdio reputaciju engleskog velikana.

Uz Perišića, u klub je stigao i vratar Fraser Forster, a Conte ovog ljeta namjerava dovesti još barem 4-5 novih igrača. Jedna od želja je i naš stoper Joško Gvardiol, no u klubu smatraju da je preskup pa je favorit Alessandro Bastoni iz Intera.