VIDEO Ivan Perišić u prvom intervjuu nakon potpisa za Spurse progovorio o Modriću

Ivan Perišić novi je nogometaš Tottenhama, potpisao je ugovor do 2024., zarađivat će oko 180.000 funti tjedno i odmah je dao intervju za službene stranice kluba, u kojem je progovorio o tome zašto jedva čeka zaigrati za velikana iz Londona.

- Uzbuđen sam na prilici postati dio ovako velike momčadi, dio Premiershipa. Ovako nešto sanjao sam kad sam postao profesionalac i ovo mi mnogo znači. Sretan sam i što imam priliku ponovno raditi s trenerom kao Antonio Conte. On misli na nogomet svake sekunde dok je budan, sjajan je i volim njegov karakter - izjavio je za službene stranice kluba Ivan i spomenuo što donosi u klub, ali i da je pratio uzbudljivi završnicu prvenstva, nakon koje je Tottenham izborio Ligu prvaka:

- Velika je to stvar i za mene jer htio sam igrati Ligu prvaka. Donijet ću mnogo iskustva u klub, mogu igrati više pozicija i uvijek ću se truditi davati najviše što mogu. Time nastavljam i određenu tradiciju, ovdje je igralo dosta Hrvata, s kojima sam nekad igrao. Ponosan sam na to. Luka Modrić, Niko Kranjčar, Vedran Ćorluka, Stipe Pletikosa, svi su ostavili traga ovdje... Pitao sam ih malo o klubu i gradu, pomogli su mi. Ne mogu dočekati početi igrati, uzbuđen sam.

Dodao je i da su svi spomenuti Hrvati još uvijek dio vatrenih, na ovaj ili onaj način. Modrić aktivno igra i kapetan je, Kranjčar je trener u mlađim uzrastima, Pletikosa je važna karika u Hrvatskom nogometnom savezu, a dio stožera izbornika Zlatka Dalića je i Ćorluka.

