Posao u Londonu je završen: Evo koliko će Ivan Perišić zarađivati u Tottenhamu!

Ivan Perišić uspješno je odradio liječnički pregled u Londonu, sa svojim predstavnicima proučio ponuđene uvjete i službeno postao nogometaš Tottenhama! Ugovor vrijedi minimalno do ljeta 2024., a tjedna plaća bit će mu oko 180.000 funti, doznaje britanski Telegraph.

Inter je prekasno reagirao jer nije dovoljno cijenio vatrenog u svojim redovima i to se Spursima ukazala kao sjajna prilika, koju nisu mogli propustiti.

Sjajni krilni napadač tako im je u momčad stigao besplatno te će svakako biti veliki adut za sve ambicije koje trener Antonio Conte, inače bivši trener Perišiću u Interu, želi postići. Neskriveno je navijao da ga dovede i uspio je u tom naumu. Naravno, Ivanu će ovo biti iznimna prilika okušati se u najjačoj ligi svijeta.

- Uzbuđen sam na prilici postati dio ovako velike momčadi, dio Premiershipa. Ovako nešto sanjao sam kad sam postao profesionalac i ovo mi mnogo znači. Sretan sam i što imam priliku ponovno raditi s trenerom kao Conte. On misli na nogomet svake sekunde dok je budan, sjajan je i volim njegov karakter - izjavio je za službene stranice kluba Ivan.

Također, ono što Tottenham dobiva jest nogometaš s iznimnim iskustvom, ali i sposobnostima igranja ne samo na lijevom krilu već i lijevom beku, a po potrebi i visoko u ofenzivnom dijelu. Jasno je, radi se o modernom napadaču, koji igra u formi života, a iza sebe ima iskustvo igranja u četiri od pet najjačih liga.

