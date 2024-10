Torpedni Pro Recco protutnjao Savom, 19-godišnji Bušić za utjehu zabio pet pogodaka

U drugom kolu skupine C Eurokupa, vaterpolisti Mladosti doživjeli su i drugi poraz. A nanijeli su im ga igrači talijanskog Pro Recca trenerski predvođenih hrvatskim stručnjakom, nekad ponajboljim svjetskim vaterpolistom, Sandrom Suknom.

A riječ je o najtrofejnijem klubu u povijesti europskih klupskih natjecanja u čijim redovima igra sedam talijanskih te po jedan američki i australski reprezentativac. A da je riječ o uigranom sastavu kazat će i broj pogodaka koje su postigli iz zicer situacija, iz izigranih akcija.

Susret je započet golgeterski. U prve dvije minute postignuta su četiri pogotka (2:2) a prva četvrtina završila je s ukupno deset pogodaka ravnomjerno raspoređenih (5:5) pri čemu je strijelac dvaju pogodaka domaćina bio prvi centar Josip Vrlić koji je susret završio s četiri ubačaja u mrežu.

Početkom druge četvrtine, Harkov je zaradio drugu osobnu što je zacijelo otupilo njegovu defenzivnu agresivnost. U tim trenucima gosti odlaze na "plus dva" (5:7) nakon čega, svojim trećim pogotkom, Josip Vrlić smanjuje no prednost talijanska momčad više ne ispušta prednost. Štoviše, otišli su gosti i na "plus tri" (9:12, 10:13) i to je bio kapital kojeg su na koncu oplemenili s tri boda.

Utakmicu je iz prvog reda, svojevrsne galerije velikana (Rudić, Bukić, Šimenc, Lozica...), pratio i novi trener mladostaša Igor Milanović. Ovaj dvoboj vodio je pomoćni trener Hrvoje Hrestak baš kao što će to biti slučaj i subotu protiv Primorja u regionalnoj ligi.

U sastavu domaćina nije bilo beka Ivana Buljubašića (ozljeda prepone) i prvog vratara Marcelića (koji se nije osjećao dovoljno fit), no Eugen Sunara (devet obrana) nije razočarao. A obradovao je 19-godišnji Jan Bušić koji je zabio pet pogodaka (iz sedam pokušaja) nimalo se ne ustručavajući šutirati.