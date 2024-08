Svijet se divi neviđenom pothvatu čudesnog Monda: Ovog dečka još dugo nitko neće srušiti

Armando Duplantis, sjajni švedski skakač s motkom, još jednom je oduševio ne samo atletski već i sportski svijet. Osvojio je drugi put zaredom olimpijsko zlato i onako usput srušivši svoj vlastiti svjetski rekord koji sada iznosi 6,23 metra. "Mondo" za sada ima deset zlatnih medalja s velikih atletskih natjecanja nadmašivši već za dvije medalje Sergeja Bubku. Ono što za sada ima Bubka, a nema Duplantis su naslovi svjetskog prvaka. Bubka ih ima šest, a "Mondo" dvije. No, kako su Šveđaninu tek 24 godine i taj rekord brzo će pasti.

Ludi provod do zore

Kada je već osvojio zlatnu medalju na ovim Igrama, postavio je letvicu prvo na visinu 6,10 metara. I to samo iz razloga da nadmaši olimpijski rekord iz Rija 2016. kada je Brazilac Thiago Braz preskočio 6,03 metra. I preskočio je Duplantis tu visinu. No, tu nije bio kraj. Poznato je da skakači s motkom uvijek zadnji ostaju na stadionu. Tako je i Armand odlučio počastiti 70.000 gledatelja novim napadom na svjetski rekord. Postavio je letvicu na 6,25 metara, jedan centimetar više od svog svjetskog rekorda koji je postavio u Kini, u travnju ove godine. Obukao je svoje tenisice i krenuo u prvi pokušaj. Ništa. Krenuo je u drugi pokušaj – ništa. I onda je u trećem preletio tu magičnu visinu. Bio mu je to već deveti svjetski rekord koji je srušio u dvorani i na otvorenome. U četiri godine napredovao je osam centimetara u visinu. Za čak trideset centimetara nadmašio je drugoplasiranog Amerikanca Kendricksa. Takva razlika između prvog i drugog mjesta u skoku s motkom do sada nije viđena.

– Što da kažem? Nadmašio sam opet svjetski rekord i to na Olimpijskim igrama, najvećem mogućem atletskom natjecanju. Odmalena sam sanjao ovako nešto. Drago mi je što sam to napravio pred najluđom publikom na svijetu. Publika je poludjela. Bilo je tako bučno unutra, bilo je poput utakmice američkog nogometa. Nemam previše iskustva sa stadionima od 100.000 mjesta, nikad nisam bio u središtu pozornosti. Pokušao sam upravljati energijom koju mi ​​je javnost dala, a dali su mi je puno. Ostatak večeri bio je u istom tonu. Bila je luda zabava, nisam ništa spavao. Još nisam shvatio koliko je taj trenutak bio fantastičan. To je jedan od onih trenutaka koji se čini nestvarnim, kao da izlaziš iz vlastitog tijela. Još uvijek mi je teško sletjeti – rekao je Duplantis kojeg očekuju još brojna natjecanja.

Na svakom natjecanju na koje odem bit ću veliki favorit. Tako je kako je, idem na svako natjecanje pokušati skočiti što više mogu. Dovoljno je raditi ono što znam da mogu. Navikneš se i znaš to kontrolirati – rekao je.

Prvi put je srušio svjetski rekord 2020. kada je u Toruńu preskočio 6,17 i za centimetar nadmašio tadašnjeg svjetskog rekordera Renauda Lavillenieja.

– Želio sam napraviti ovo od svoje treće godine. Još dok sam bio u pelenama i počinjao s treninzima u svom dvorištu, želio sam biti najveći ikada i srušiti svjetski rekord. Još mi se dojmovi nisu slegli, imam dojam da haluciniram i nisam siguran da je sve ovo stvarno. Da, jasno mi je da je ovo početak nove ere u skoku s motkom – rekao je Mondo.

Armand Duplantis rođen je 10. studenoga 1999. godine u gradu Lafayetteu u američkoj saveznoj državi Louisiani. Otac Greg Duplantis bio je američki natjecatelj u skoku s motkom, čiji je najbolji rezultat bio 5,80 metara. Trenirao je Armanda i ostale članove obitelji od djetinjstva. Njegova majka Helena, rođena Hedlund, bila je švedska sedmobojka, a nakon odlaska na studij u SAD igrala je i odbojku. Sportski talent prenio se i na novu generaciju. Armand ima dva starija brata i mlađu sestru. Najstariji Andreas kao motkaš nastupao je za Švedsku u natjecanjima za mlađe kategorije i neko vrijeme kao srednjoškolac igrao bejzbol. Antoine je također kombinirao bejzbol i skok s motkom, no na kraju se odlučio za bejzbol te ga je vrlo uspješno igrao na sveučilištu. Sestra Johanna trenutačno je uspješna motkašica koja se natječe u američkom srednjoškolskom sportskom sustavu.

Igrao bejzbol i nogomet

Armand Duplantis trenirati je uz očevo vodstvo počeo s tri godine na zaletištu u obiteljskom vrtu.

– Skok s motkom zbog zaletišta u obiteljskom vrtu oduvijek mi je bio dio svakodnevice. Bilo mi je sasvim normalno vratiti se iz škole i otići odraditi nekoliko skokova, kao što bi nekome drugome bilo normalno ganjati loptu. Bio sam u posebnoj poziciji i zbog nje sam danas tu gdje jesam. Zaljubio sam se u sport u vrlo ranoj dobi i postao dobar u njemu u vrlo ranoj dobi, prije nego što sam postao brz i jak. Kada se to dogodilo, moji rezultati su eksplodirali – rekao je Armand dodavši:

– Kao dijete skakao bih na fotelju, a motku mi je glumila metla. Pokazivao sam veliku sklonost skoku s motkom, a igrao sam bejzbol i nogomet. Bio sam tako lagan da nisam mogao saviti motku pri skoku. Kad sam imao sedam godina, naručili smo posebne motke kako bih mogao trenirati...