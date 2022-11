Što očekivati od Kanade? Nikad u povijesti nisu postigli gol na SP-u, a u Katar došli nakon štrajka

Nogometna reprezentacija Kanade, idući suparnik "Vatrenih" u Katru, tek drugi put u svojoj povijesti nastupa na svjetskim prvenstvima i još uvijek lovi prvi gol i prvi bod.

Kanađani su do sada nastupili na samo jednom World Cupu, 1986. u Meksiku kada su upisali tri poraza. Izgubili su od Francuske (0-1), Mađarske (0-2) i Sovjetskog Saveza (0-2).

Put na SP započeli štrajkom

Novi nastup na smotri najboljih reprezentacija svijeta Kanađani su čekali čak 36 godina. SP u Katru su izborili osvojivši prvo mjesto u zoni CONCACAF ispred Meksika i SAD-a, a turnir su otvorili novim porazom. Ovoga puta od Belgije sa 0-1. U četiri susreta na svjetskim prvenstvima upisali su četiri poraza uz razliku pogodaka 0-6, a sada im slijedi Hrvatska.

Zanimljivo, pripreme za Katar započeli su štrajkom. Igrači nisu željeli trenirati niti nastupiti protiv Paname dok se nije riješio spor s nogometnim savezom oko financijskih naknada.

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Belgium v Canada - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 23, 2022 Canada's Steven Vitoria looks dejected after the match REUTERS/Siphiwe Sibeko Photo: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Kanadski nogometni savez zaradio je oko 10 milijuna dolara, a savez je igračima ponudio 10 posto tog iznosa. No oni su tražili najmanje 40 posto iznosa koji bi se podijelio među 33 igrača zavisno o broju nastupa.

To je bila utakmica koja se trebala igrati kao zamjena za utakmicu protiv Irana, koju je Canada Soccer otkazao zbog protivljenja političara i obitelji Kanađana koji su poginuli u ukrajinskom putničkom zrakoplovu srušenom blizu Teherana u siječnju 2020.

U kvalifikacijama odigrali čak 20 utakmica

U prvom susretu protiv Belgije su odigrali sjajno, no iskusna Belgija je iz jedne prilike zabia gol i osvojila tri boda.

Kanađani su na teži način izborili SP. Zbog lošeg rankinga, morali su u proći tri runde kvalifikacija. Put na SP otvorili su protiv Bermuda, a na putu do Dohe morali su igrati 20 utakmica. Na kraju su bili ispred Meksika i SAD.

Zanimljivo, na SP su doputovali pod sloganom "We Can".

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Belgium v Canada - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 23, 2022 Canada coach John Herdman talks to players and staff members in a huddle after the match REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

"Nitko nam ništa neće pokloniti. Moramo sve sami zaslužiti," poručio je kanadski izbornik John Herdman (47).

"Čekali smo 36 godina kako bi došli ovdje, nema veće motivacije od toga. Trebalo je puno godina da dođemo do ove razine," dodao je.

Momčad predvodi zvijezda njemačkog prvaka Bayerna Alphonso Davies, odličan je i napadač Lillea Jonathan David, napadač Club Bruggea Cyle Larin, te veznjak Porta Stephen Eustaquio, dok je kapetan momčad je veznjak Bešiktaša Atiba Hutchinson.

