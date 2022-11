Matjaž Kek: Hrvati, previše je kritike. Ovo nikad ne radim, ali jedno ime moram spomenuti. Znam i što hajdučki puk želi

ŠESTORICU igrača iz HNL-a poveo je Zlatko Dalić na Mundijal u Katar i to je solidna kompenzacija za sve kojima je pauza preduga, a domaća liga nedostaje im unatoč blještavilu Svjetskog prvenstva . A otkako je otišao, HNL-u malo tko nedostaje kao Matjaž Kek, Slovenac čiji broj na brzom biranju drže čelnici svih bitnih hrvatskih klubova, kao i vrh Hrvatskog nogometnog saveza, trener i lik koji je ostavio neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog nogometa i kojeg jednako vole u Rijeci, Zagrebu, Splitu... Naravno i u njegovom Sukošanu, gdje je izgradio oazu mira i provodi jedan dio godine. Svjetsko prvenstvo prati na televiziji nakon što sa Slovenijom nije uspio proći skupinu, ali pun motiva govori o onome što tek dolazi. S Kekom smo, kako to prilika i nalaže, porazgovarali otvoreno baš o svemu što nismo stigli proteklih mjeseci u jeku luđačkog ritma natjecanja.

Komentirao je igru Dalićeve Hrvatske, analizirao kojeg igrača posebno želi vidjeti u prvih 11 i kakvu Hrvatsku očekuje, a voditeljici Dei Redžić otkriva i što je odgovorio na pozive koje je tijekom sezone primio od predsjednika Hajduka Lukše Jakobušića i gazde Rijeke Damira Miškovića. Na Večernji tv-u progovara i o situaciji Andreja Kramarića u reprezentaciji, nakon što je hrvatski napadač neke od najboljih utakmica odigrao baš u Kekovom sustavu, doduše u ekipi koja mu je u potpunosti bila podređena. Osvrće se slovenski izbornik i na poraz Srbije na početku turnira u Kataru, kao i na povišenu euforiju kanadskog izbornika prije meča s Hrvatskom.

- Pratim, čitam, zanimljivo je počelo. Engleze sinoć, doduše, nisam mogao pogledati do kraja, bilo mi je previše dosadno. Još se propituju snage na početku turnira, iako mi je čudno da je toliki broj utakmica završio rezultatom 0:0, taktiziranje sam očekivao u nešto kasnijoj fazi, u nokaut dijelu. Vidjeli smo puno iznenađenja, meke jako dobre utakmice ali i puno ziheraškog pristupa što naravno nije naročito atraktivno. Atmosfera nije loša, a o organizaciji ovog SP-a u Kataru već je kazalo baš sve što je trebalo biti rečeno i ja bih se sad dalje bavio nogometom, da to odmah naglasim.

Bez pogodaka završila je nastup i reprezentacija Hrvatske, slažete li se da je to bio i osnovni Dalićev plan? Je li rezultat onda razočarenje ili ne?

- Čitam i pratim vaše medije i analitičare, vidim da su se dosta uzburkali duhovi nakon utakmice i to me pomalo čudi. Hrvatska bi s obzirom na rezultate trebala imati spokojnije ozračje. Na turnir se dolazilo bez priprema, s jednom isforsiranom utakmicom protiv Saudijske Arabije i bez pravog Marcela Brozovića koji je čak bio i upitan. Istaknuo bih dva aspekta prve utakmice Hrvatske: niste izgubili i niste primili pogodak. Očekivanja od Hrvatske bila su velika, ušli ste kao favoriti i tražila se pobjeda, s te strane moglo se više napraviti u toj utakmici. Ali velike ekipe poput Hrvatske znaju reagirati u utakmici u kojoj su neraspoloženi njeni ključni igrači. Maroko je bio izvrsno taktički pripremljen, a Hrvatska je znala obraniti prostor u kojem su se pripremale opasne situacije, zatvorila je prostor među linijama. Hrvatska je već ranije znala imati puno problema na otvaranju, izgubili su od nas u Ljubljani, pa se dogodila i Austrija u Osijeku, ali znamo kako je to završilo. Zato ne razumijem ipak toliko kritike prema Hrvatskoj, odjednom se radi neka fama od Kanade... Da, dobri su brzi i željni dokazivanja, ali izgleda kao da su osvojili ne znan što dosad u nogometu, a da Hrvatska nije osvojila ništa. Sve je to još početak turnira, a Hrvatskoj se nije dogodilo ono što se dogodilo Argentini ili Njemačkoj. Zato treba smiriti strasti.

Što Hrvatska mora napraviti da izgleda bolje nego protiv Maroka?

- Ne bih se htio petljati Daliću u posao, znam kako je to i već me glava boli od silnih stručnjaka. Stožer i izbornik najbolje znaju tko treba igrati, oni najbolje znaju da utakmica protiv Maroka nije bila dobra, ni oni nisu zadovoljni. Treba tražiti nova rješenja i biti odlučniji i direktniji protiv Kanade. Što se tiče kompozicije u ekipi Hrvatske, nešto nije štimalo, premalo se napravilo u kreaciji ili se to radilo u prostorima gdje Hrvatska nije opasna. Ključni igrači Hrvatske otjerani su nazad, daleko od gola i naravno da je to Hrvatskoj nedostajalo. S nekoliko promjena Hrvatska mora biti opasnija i ne smije ostati na dva-tri opasna pokušaja i prijetnje protivniku. Igrači Kanade su već skrenuli pozornost na sebe, to nije studentsko natjecanje, oni sad mogu ugroziti i Belgiju. Da, Hrvatska mora biti direktnija, ali ja ne bih sve adute odmah sumanuto poslao u napad. Hrvatski vezni red, sveto trojstvo Modrić - Kovačić- Brozović, mogu nauditi svakoj ekipi na svijetu, vidjeli ste kako izgledali Francuzi kad im je Hrvatska postavila svoju igru i zagospodarila igralištem. Zato je ključno da vezni red Hrvatske bude na razini.

Kako vidite poziciju Andreja Kramarića u reprezentaciji?

- Za mene je on igrač realizacije, instinkta. Treba ga hraniti loptama, ne znam koga može ugroziti kad je 50 metara udaljen od cilja. Kramarić je dosta osporavan, ali nije tu pitanje jednog igrača. Gledam i ankete u vašim medijima, zanimljivo je to. Ja ne klikam po tome, hvala ma pitanju, ha-ha, samo mi još to fali. Kažem, ne vidim tu samo jedno rješenje. Znam koliko je hajdučki puk moćan i glasan, zazivaju Livaju, žele ga vidjeti. On je sjajan igrač, jedan na jedan može proći, može s malog prostora zabiti, sve o njemu vidimo u HNL-u i uživamo gledati. Neki zazivaju i Petkovića, ali ja mislim da je važno pitanje tko će biti na desnoj strani jer je Vlašić na toj poziciji protiv Maroka bio nedorečen, previše u stranu udaljen, zatvarao je put Juranoviću ali i loptama koje su išle prema 16-ercu. Očekujem bolju Hrvatsku protiv Kanade, svi očekujemo bolju Hrvatsku. Bit će to interesantna utakmica, vidjeli smo i izjave kanadskog izbornika koje možda nisu pristojne, ali pokazuju gard i moment. Možda je to neki njihov sleng, ali nije mi to razina SP-a, Dalić je ispao gospodin, a Hrvatsku će te izjave samo dodatno motivirati. Igrači danas prate svaku riječ, sve mreže, neće im promaknuti, ne bojim se za to. Bojim se hoće li Hrvatska biti dovoljno brza na izgubljenim loptama, ne smije Kanadi dati takvu šansu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 26.03.2022., Katar, Doha - Prijateljski turnir na kojem nastupaju Katar, Bugarska, Slovenija i Hrvatska priprema je za nadolazece Svjetsko prvenstvo. Prijateljska nogometna utakmica na stadionu Education City, Hrvatska - Slovenija. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Kada ste nas pobijedili u Sloveniji baš je interesantna uloga bila Nikole Vlašića, koji je tada bio pomalo pogubljen u Dalićevom rombu. Jeste li nas zato pobijedili i je li vam to danas jedna od najdražih pobjeda na klupi Slovenije?

- Da, istina je, to mi je jedna od najdražih pobjeda. Ali više bih volio da sam ja tu utakmicu izgubio, pa da sam kao i vi sada u Kataru. Ima Hrvatska rješenja za desnu stranu, vidim tu Lovru Majera, ali posebno bih volio vidjeti Marija Pašalića. Radim sada ono što ne volim, ali njega ću istaknuti, obožavam kako igra i taj njegov ulazak iz drugog plana. No i njemu treba dati prave lopte. Kreacija Modrića i Kovačića je opasna 30 metara od gola, a 50 metara to ne znači ništa. To je ključ, o tome bih razmišljao na mjestu Dalića. Ali ponavljam on najbolje zna, čovjek je viceprvak svijeta.

Treba li Hrvatska sada postaviti veći cilj od prolaska skupine?

- Izuzetno pametno su Dalić i predsjednik HNS-a Kustić pripremili taj medijski spin, kazali su - idemo mi prvo proći grupu. pa ćemo dalje. Mislim da je to dobar put, kad krene nokaut faza, tada kreće drugi turnir.

Matjaž, zovu li vas često iz Hrvatske? Mnogi kao da ne čuju da vam ugovor vrijedi do 2024. godine.

- Da, zovu, malo je to previše poziva što se mene tiče, ali tako je to. Za mene je to veliko priznanje i malo je onih koji zaista znaju kakav je moj osjećaj i koliko meni znači ono što mi je hrvatski nogomet dao. Zvali su me, da, zna se da imam jako dobar odnos s predsjednikom Hajduka Jakobušićem, u kontaktu sam i s Damirom Miškovićem, to prijateljstvo nam nitko nikad neće uzeti. Odgovorio sam da su moji planovi trenutno vezani za klupu Slovenije, ja nisam tip koji baš voli promjene, lako se vežem za sredinu Jednog dana tko zna, volio bih se možda opet vratiti u Rijeku, zašto ne. Što se Hajduka tiče, bez tog se pitanja očito ne može. Veliki klub, klub emocije i karaktera, uvijek sam protiv njih volio igrati, to je motiv više, to su Dinamo i Hajduk za mene uvijek bili, motiv više. Pratim HNL, živim tu, vidjet ćemo. Moje misli sada su vezane za kvalifikacije za Euro"