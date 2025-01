Što je s Galešićem? Očekuju ga u Dinamu, oglasili se iz Rijeke: 'Ništa još nije dogovoreno'

Neki su ga očekivali na liječničkim pregledima u Zagrebu već danas, no Niko Galešić, još uvijek aktualni dokapetan Rijeke i njen standardni stoper pojavio se na večerašnjoj prvoj prozivci i treningu igrača na Rujevici. Jasno, morao je to učiniti slovom ugovora koji ga vezuje uz riječkog prvoligaša. Također, i kada ode, službeno neće moći potpisati za Dinamo prije 10. siječnja, kada u Hrvatskoj počinje prijelazni rok za nogometaše. Stoga, Galešić je bio na današnjem treningu, uoči kojeg su press-konferenciju održali na Rujevici. Konkretno, sportski direktor Darko Raić-Sudar kazao je:

- Svašta se provlači po medijima, ali Niko je tu s nama. Došao je na prozivku kao i svi drugi igrači na prozivku. Nemamo se što lagati, bilo je kontakata s Dinamom, hoće li se to završiti vidjet ćemo. Trebaju se zadovoljiti strana kluba i igrača da bi se transfer napravio. Niko mi je danas rekao: "Kako bude, bit će. Ja sam ovdje i spreman sam". Dečko ima ambicije u životu, imao je ponuda, ali ne želi otići iz Rijeke da ostanu neki repovi. Želi da bude sve OK - kazao je Raić-Sudar i dodao kako bi se sve trebalo razriješiti u iduća dva do tri dana.

Podsjetimo, Dinamo i Rijeka su načelno dogovorili da će Galešić preseliti na Maksimir u transferu vrijednom tri milijuna eura. Pritom su se na Maksimiru odrekli i svih budućih potraživanja od transfera Nike Jankovića, jednom kada se on dogodi. Vjeruje se da bi Galešić ipak u petak mogao doći na liječničke preglede u Zagreb.

VIDEO: Španjolci objavili senzacionalne vijesti o Luki Modriću, ovako nešto se uistinu rijetko viđa