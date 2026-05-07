Olimpijci i vrhunski jahači otvorili Svjetski kup u Mirnovcu

Na terenima Etno parka Mirnovec počeo je Svjetski kup u preponskom jahanju, natjecanje jačine dvije zvjezdice koje je i ove godine u Samobor privuklo brojne vrhunske jahače i konje iz cijele Europe. Prvog dana natjecanja gledatelji su mogli uživati u nizu zanimljivih i kvalitetnih nastupa.

U utakmici na visini prepona od 1,15 metara pobjedu je odnio Mađar Benjamin Andrikó na grlu Christy. Drugo mjesto pripalo je njegovu sunarodnjaku Mátéu Lehotaiju na grlu Little Thunder, dok je treći bio dobro poznati gost hrvatskih parkura, Slovenac Urh Bauman na grlu Lipton. Hrvatske boje u toj je utakmici branio Boris Krsnik s grlom Chanson La Vie, a odličnim nastupom osvojio je deveto mjesto u jakoj međunarodnoj konkurenciji.

U utakmici na visini prepona od 1,20 metara slavlje je pripalo Talijanu Marcu Vitaliju na grlu Cartagine. Talijanski jahač pokazao je veliku sigurnost i preciznost, ostavivši iza sebe ponovno vrlo raspoložene Mađare Lehotaija i Andrikóa, koji su nastavili dominirati uvodnim dijelom natjecanja.

Posebno zanimljivo bilo je u utakmici na visini prepona od 1,30 metara, koja se jahala u dvije faze. Pobjedu je odnio Grk Angelos Touloupis s grlom Domino, ispred Talijana Filippa Codesce, dok je treće mjesto ponovno osvojio Máté Lehotai. Hrvatski predstavnici ostavili su vrlo dobar dojam. Sjajna Indi Šimleša s grlom Quinte zauzela je osmo mjesto, potvrdivši odličnu formu i kvalitetu domaćih natjecatelja. Parkur bez rušenja završilo je čak 19 jahača, pa je o konačnom poretku odlučivalo vrijeme. Među onima koji su uspješno odjahali obje faze bila je i Kim Vukadin na grlu DD Caesar, koja je osvojila 14. mjesto, dok je Andrija Hrgović s grlom Chase natjecanje završio na 18. poziciji.

Vrhunac prvoga dana svakako je bila utakmica na visini prepona od 1,35 metara, u kojoj su nastupila neka od najpoznatijih imena europskog preponskog jahanja. Pobjedu je odnio Grk Touloupis, dok je najbolji plasman od hrvatkih jahača ostvarila Patricia Kardum koja je bila 11. U utakmici visine prepona 1,40 metara slavio je Bryan Balsiger. Od hrvatskih jahača Andrija Hrgović osvojio je 17., a Josipa Koletić 21. mjesto.

U Mirnovcu su danas nastupile unuke i zet jednog od najtrofejnijih i najlegendarnijih mađarskih jahača i trenera, nedavno preminulog Jozefa Vára. Riječ je o čovjeku koji je nastupao na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972. i Moskvi 1980., a uz vrhunsku sportsku karijeru bio je i zapovjednik konjičkog puka te veliko ime mađarskog i europskog konjičkog sporta.

Njegovu bogatu sportsku tradiciju danas nastavljaju unuke Sofi i Flora Gabor te zet Frizer Gabor. Flora je danas ostvarila odličan rezultat u utakmici na visini prepona od 1,40 metara, gdje je parkur prošla bez pogreške i osvojila 12. mjesto.

Riječ je o zaista legendarnoj konjičkoj obitelji. Upravo ti ljudi pripremaju moje mlade konje, a Florin otac jedan je od najboljih mađarskih jahača i trener reprezentacije Mađarske za mlade jahače.