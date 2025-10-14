Srušio je Ukrajinu u dresu mladih vatrenih, ali mogao je igrati i za Austriju: 'Srce kuca za Hrvatsku'

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine svladala je vršnjake iz Ukrajine u drugoj kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo koje će se 2027. održati u Srbiji i Albaniji. Izabranici Ivice Olića dominirali su cijelim susretom, ali na kraju su slavili s minimalnih 1:0, a strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je djelo Leona Grgića iz 53. minute.

19-godišnji napadač Sturma iz Graza ugurao je loptu u mrežu nakon što je Luka Vušković zatresao vratnicu iz slobodnog udarca. Grgić je nakon utakmice rekao:

- Jako smo sretni da smo pobijedili kod kuće, jaka smo ekipa, a sretan sam što sam zabio gol. Imali smo dosta šansi, bezveze smo čekali do zadnje minute da pobijedimo, ali to je nogomet - on je dosad nosio dres Austrije, a ovo mu je bio prvijenac u dresu Hrvatske:

- Kad srce kuca za Hrvatsku, nema dvojbe. Htio sam igrati za Hrvatsku od prvog dana - zaključio je.

Izbornik Olić nakon utakmice je rekao: "S obzirom da nam je ovo druga utakmica u skupini, vratio bih se na prvu utakmicu protiv Turske u kojoj smo remizirali gdje smo bili dobri, a uzeli samo bod. Dobro smo igrali, mučili smo se da bismo dali gol, ali smo zasluženo pobijedili i kvalitetnija smo momčad. Zadovoljni smo, ova tri boda bila su nam važna zbog ekipe i samopouzdanja. Dobra igra ne znači ništa bez rezultata. Ovog puta je bilo samo 1:0, ali me raduje da nismo primili gol. Moramo raditi na realizaciji"

Rekao je i kako Hrvatska ima momčad: "Nećemo pretjerivati, ali nam je današnja utakmica potvrdila da imamo momčad i da smo se pojačali, imamo Tea Barišića na desnoj strani, Grgića u napadu, Pavlešića na golu. Krasi nas zajedništvo i to je bitno, kvaliteta je neupitna i stalna smo opasnost za protivnika" - zaključio je.