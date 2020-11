Šoštarićeve izabranice igraju u danskom Koldingu na EP-u

Predstojeće Europsko prvenstvo za rukometašice igrat će se u danskim gradovima Herning i Kolding od 3. do 20. prosinca, priopćila je u ponedjeljak Europska rukometna federacija (EHF). Nakon nekoliko dana intenzivnih konzultacija i pregovora u ponedjeljak je potvrđeno da će Danska biti domaćin svih skupina EHF EURO 2020. za rukometašice koje se igra od 3. do 20. prosinca 2020, objavljeno je na službenim stranicama EHF-a.

Drugi domaćin, osim u Herninga, bit će i Sydbank Arena u Koldingu gdje će se igrati utakmice skupina C i D te jedna iz druge faze natjecanja. Utakmice finalne faze natjecanja igrat će se u Herningu.

Danska je odlučila sama preuzeti organizaciju Eura za rukometašice nakon što je Norveški rukometni savez, koji je trebao biti suorganizator, prošli tjedan objavio da u trenutnoj zdravstvenoj situaciji nije u mogućnosti na svom teritoriju organizirati igranje utakmica.

- Protekli tjedan bio je izuzetno izazovan u ova ionako izazovna vremena - rekao je predsjednik EHF-a Michael Wiederer.

- Fleksibilnost i napori koje su DHF s predsjednikom Perom Bertelsenom i glavnim tajnikom Mortenom Stigom Christensenom na čelu njihovog visoko motiviranog osoblja pokazali ovaj tjedan ne mogu se dovoljno visoko ocijeniti, posebno kada se uzme u obzir stvaranje sigurnog okruženja za sve ukjučene na drugom, posve novom mjestu - dodao je.

- EURO za rukometašice je najvažnija platforma za promociju ženskog rukometa u Europi, a sada se radujemo što ćemo vidjeti najboljih 16 ekipa koje će u prosincu izaći na terene u Herningu i Koldingu.

- Obično je to nešto za što su potrebne godine. No, uz pomoć našeg nevjerojatnog osoblja i naših partnera uspjeli smo pronaći rješenje kako bismo mogli održati prvenstvo na danskom tlu - rekao je Per Bertelsen, predsjednik Danskog rukometnog saveza.

Herning će ugostiti ekipe skupine A (Francuska, Danska, Crna Gora, Slovenija) i skupine B (Rusija, Švedska, Španjolska, Češka). Utakmice jedne glavne grupe i finalne faze natjecanja zadnjeg vikenda također će se igrati u Herningu.

Kolding će ugostiti momčadi skupine C (Nizozemska, Mađarska, Srbija, Hrvatska) i skupine D (Rumunjska, Norveška, Njemačka, Poljska). Ove dvije grupe prvotno su trebale igrati u Trondheimu u Norveškoj. Utakmice druge grupe glavnog kola također će se igrati u Koldingu. Raspored igranja utakmica ostao je nepromijenjen.