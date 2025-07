Sjajna Hrvatica za VL: Odluku izbornika nisam trebala saznati iz medija, način nije bio primjeren

Tea Pijević vratila se u Lokomotivu i u novoj sezoni bit će veliko pojačanje na vratima rukometašica iz Crnatkove. Već je Pijević bila članica Lokomotive, ali ne pet godina, kako smo pisali, već nešto manje.

– Ne znam otkuda taj podatak. Mislim da sam u Lokomotivini provela najviše tri i pol sezone. Ne više. Tri sezone prije branila sam u Sesvetama. Iz Lokomotive sam se otisnula u inozemstvo, prvo u Francusku, potom u Mađarsku i na kraju u Rumunjsku. No Rumunjska mi neće ostati baš u lijepom sjećanju. Branila sam za Gloriju Buzau i jednog lijepog dana njihov gradonačelnik jednostavno je zaključio da mu ne trebaju strankinje u klubu i sve smo dobile otkaz. Šest mjeseci bila sam bez kluba – kaže Pijević.

Radilo se i u polju

Nije da šest mjeseci niste trenirali?

– Naravno da nisam mirovala. Bila sam stalno u treningu. A i radilo se nešto oko kuće, teški građevinski radovi, ali se radilo i u polju. Pomagala sam svojima, što je logično kada sam već bila doma.

Zašto Lokomotiva?

– Mislim da je to u ovom trenutku za mene bio sjajan posao. Bila sam dugo vani i znate kako se kaže kod nas u Dalmaciji kada se vratite doma – "vrijeme je"... U Lokomotivi mi je bilo lijepo i slobodno mogu reći da sam se vratila na mjesto sreće. Čak sam našla i stan u blizini onoga u koji sam se uselila prije desetak godina. U istom sam kvartu tako da mi je sve poznato.

Ipak, sastav se malo promijenio?

– Istina, ali naišla sam na neke stare suigračice s kojima sam i tada bila prijateljica. Tu prije svega mislim na sestre Posavec, ali i na Antoniju Mamić, s kojom ću dijeliti minutažu na vratima. U klub je došlo jako puno novih igračica, dosta strankinja, tako da imamo dovoljno vremena da se uigramo i pripremimo za sezonu. Drago mi je što ću ponovno raditi s Perom Kuterovcem, koji će me sigurno dovesti u zavidnu fizičku formu jer šest mjeseci ipak nisam bila u punom treningu. Klub je počeo pripreme, ovog vikenda smo u Prelogu, gdje ćemo odigrati prve prijateljske utakmice pa ćemo vidjeti gdje smo na početku priprema.

I danas, kao i prije deset godina, glavne suparnice Lokomotive su rukometašice Podravka Vegete?

– Da, ništa se nije promijenilo. Ta dva kluba i dalje su perjanice domaće lige. U zadnje vrijeme nisam baš puno pratila hrvatsku ligu. Ove sezone želimo ostaviti i lijep trag u Europi, igramo Europsku ligu – rekla je Tea.

Lokosice će igrati u trećem pretkolu s pobjednikom susreta Brühl St. Gallen – Amicitia Zürich. Oba su kluba švicarska, Brühl je aktualni prvak Švicarske i najbolji sastav te zemlje, koji je Lokomotiva prije dvije godine izbacila s dvije pobjede. Brühl vodi Goran Aleksić, a najbolja igračica Laurentia Wolff otišla je u sastav njemačkog Oldenburga, koji će biti protivnik Dalmatinke iz Ploča za prolaz u Europsku ligu. Udarne snage Brühla su desna vanjska Altherr i vratarka Brüsch.

– Vjerujem da smo bolje do oba švicarska sastava i da ćemo izboriti igranje u skupini, što želim i svojoj Dalmatinki – naglasila je nova vratarka Lokomotive.

I trenera Silvija Ivandiju dobro poznajete?

– Naravno, bio mi je trener u Lokomotivi.

U reprezentaciji Hrvatske je od 2017. godine, a u eri Nenada Šoštarića bila je prva vratarka naše reprezentacije na Europskom prvenstvu u Danskoj 2020., kada smo osvojili broncu, jedinu žensku medalju do sada na velikim natjecanjima. Je li reprezentacija završena priča?

– Ne bih baš puno o toj temi. To da nisam pozvana u reprezentaciju, doznala sam iz medija. Dakle, način nije baš bio primjeren. Trebao me izbornik nazvati ili napisati pismo i tako me obavijestiti. Ali, na kraju krajeva, poštujem odluku izbornika ma kakva ona bila.

Šuška se o Blažević i Mičijević

Znači li to da ako vas izbornik Ivica Obrvan pozove, da ćete se odazvati?

– O tome kada dođe vrijeme. Uostalom, nisam još nigdje pročitala da je Ivica Obrvan i dalje izbornik Hrvatske. Znam da je produljio ugovor s Podravka Vegetom, ali ne znam je li produljio ugovor i s Hrvatskim rukometnim savezom.

Lokomotiva se vraća na stari kolosijek. S pojačanjima koja ima Silvio Ivandija može se itekako napasti domaće prvenstvo i kup bez obzira na to što Koprivničanke igraju Ligu prvaka i imaju sjajan roster. No šuška se da bi sljedeće sezone lokosice mogle biti još jače – govori se o dolasku Valentine Blažević i Ćamile Mičijević, igračica koje su s Pijević u paketu otpisane iz reprezentacije, a sve tri bile su ključne u kovanju bronce u Danskoj. Ako se to dogodi, Lokomotiva će postati opasan suparnik "kokicama".

– Znate kako se kaže, čim se o nečemu šuška, to se na kraju i dogodi – zaključila je Pijević.