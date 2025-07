Hrvatica velikim preokretom do drugog kola Montreala. Tamo ju čeka teška protivnica

Hrvatska teniska reprezentativka Antonia Ružić (WTA - 94.) velikim je preokretom došla do pobjede protiv Ruskinje Anastasije Potapove (WTA - 44.) svladavši ju u prvom kolu WTA 1000 turnira u Montrealu s 2-6, 7-5, 6-0 za jedan sat i 46 minuta. Ružić je bila na rubu poraza kad je njena suparnica vodila sa 6-2, 4-0 da bi se nizom od pet gemova vratila u meč. Potapova je uspjela osvojiti gem za izjednačenje na 5-5 u drugom setu, ali to je bilo sve što je učinila do kraja meča.

Hrvatska 22-godišnja tenisačica je novim nizom, u kojem je osvojila osam gemova i izgubila ukupno osam poena, došla do pobjede i plasmana u drugo kolo, u kojem ju čeka 11. nositeljica, Čehinja Karolina Muchova (WTA - 14.). Za Antoniju Ružić ovo je bila druga pobjeda na WTA 1000 turnirima, a i prvu je ostvarila ove godine, nakon što je prošla kvalifikacije u Rimu na zemljanoj podlozi. Tada je u prvom kolu bila bolja od domaće predstavnice Tyre Caterine Grant, a potom izgubila od Kanađanke Leyle Ferndandez. Ružić je u glavni ždrijeb turnira u Montrealu također ušla kroz kvalifikacije u kojima je pobijedila naturaliziranu Kanađanku Dašu Plehanovu (WTA - 509.) sa 6-1, 6-2.

U noći s ponedjeljka na utorak sve je u Montrealu bilo spremno za oproštaj Eugenie Bouchard, nekadašnje kanadske teniske zvijezde i finalistice Wimbledona 2014., koja je nakon dvogodišnje stanke odlučila zaključiti karijeru na domaćem terenu.

No, 31-godišnja Bouchard je iznenadila 82. tenisačicu svijeta, Kolumbijku Emilianu Arango, pobijedivši ju sa 6-4, 2-6, 6-2, čime je barem za još dva dana odgodila oproštajnu svečanost koju su organizatori pripremili za nju. Bouchard će u 2. kolu igrati protiv Švicarke Belinde Benčić, a pobjednica tog dvoboja će u trećem kolu igrati protiv bolje iz susreta Antonije Ružić i Karoline Muchove.