Slovenski reprezentativac za VL ispričao o Cannavaru nešto što će oduševiti sve navijače Dinama

Iznimno mnogo nogometnih ljubitelja pokušava umanjiti trenerske kvalitete novog Dinamovog trenera Fabija Cannavara zato što je vodio momčadi u Kini i Saudijskoj Arabiji. Da, Talijan je imao mandate u kineskim klubovima kao što su Guangzhou i Tianjin, u saudijskom Al-Nassru te u kineskoj reprezentaciji. Međutim, povijest nam govori da je njegov najrecentniji mandat bio u jednoj od pet najjačih liga svijeta – talijanskoj Serie A.

Predsjednik razljutio navijače

Krajem prošle sezone, dakle na proljeće 2024. godine talijanski prvoligaš Udinese bio je u nezavidnoj situaciji, u zoni ispadanja, na 18. mjestu prvenstvene ljestvice. Poglavito zbog niza loših rezultata Udinese je nakon 32 odigrana kola bio na 28 bodova, pet bodova ispod sigurne zone te se u tom trenutku činilo da sezona neće biti spašena. Međutim, čelnici kluba su potegnuli, činilo se tada, riskantan potez dodijelivši otkaz Gabrieleu Cioffiju te angažman Cannavaru. Kao što je i danas slučaj s dosta hrvatskih navijača i pratitelja nogometa, i pratitelji Udinesea govorili su da Cannavaro ništa neće napraviti.

Takvim se i činilo na početku. Udinese je u prvom dvoboju pod Cannavarom vodio protiv Rome, ali je na kraju rimska momčad u sudačkoj nadoknadi kompletirala svoj preokret i zadala psihološki udarac bivšoj Zlatnoj lopti i njegovoj momčadi. Međutim, Cannavaro i Udinese tu nisu posustali. U preostalih pet ligaških utakmica crno-bijeli nisu izgubili nijednu, upisavši dvije pobjede i tri remija. Tih devet bodova u posljednjih pet kola bilo je dovoljno za skok na 15. mjesto prvenstvene ljestvice i ukupno 37 bodova na kontu te konačan spas u akciji ostanka u Serie A. Tada je Cannavaru neobjašnjivo otkaz uručio predsjednik Udinesea Giampaolo Pozzo, iako je Fabio htio nastaviti suradnju s klubom, a ta odluka predsjednika razljutila je navijače Udinesea koji su zavoljeli svog novog trenera.

U kratkom, ali prilično uspješnom mandatu Fabija Cannavara sudjelovao je i Sandi Lovrić, 26-godišnji slovenski reprezentativac koji je i dalje član Udinesea. U tom periodu Lovrić nije igrao zbog ozljede mišića, ali je krajem prošle sezone svjedočio i radio na treninzima pod Zlatnom loptom iz 2006. godine. Sa slovenskim veznjakom kratko smo popričali o tom Cannavarovom periodu u klubu iz Udina.

– Raditi s Cannavarom bilo je odlično. Stvarno je trener s velikom ‘aurom’. Osim što je taktički fenomenalan, istaknuo bih ga pogotovo kao osobu, kakav autoritet ima. Kad stoji pred tobom, stvarno imaš osjećaj da čovjek baš zna o čemu priča i odmah ga imaš želju slušati i naučiti nešto – započeo je Lovrić.

Dakle, Cannavaro donosi veliki autoritet u svlačionicu?

– Da, jer što god ti kaže znaš da je to sve prošao kao igrač, i to na najvećoj mogućoj razini. Ono kako on vidi nogomet nešto je posebno. Upravo je zato veliki autoritet.

Prije nego što je došao u Udinese bili ste u lošem stanju i naletu. Kolika je njegova uloga bila u dizanju forme momčadi u završnici sezone?

– Imali smo ga kratko u Udineseu, zadnja dva mjeseca sezone. Najviše nam je pomogao u mentalnom smislu, baš nas je tu podignuo. U to vrijeme nam je dao vjeru u same sebe da možemo i moramo više, da je ono mentalno u tih 90 minuta utakmice jako bitno. Baš smo svi davali sve od sebe kad smo igrali pod njegovim vodstvom. Samopouzdanje i vjera u sebe najbitnije je što nam je dao, to je bilo baš ono što smo trebali u tim trenucima.

Znao kako se ponašati

Za kraj, kakav je općenito prema igračima bio kao osoba? Je li bio strog i kako je postupao kad su u pitanju međuljudski odnosi?

– Atmosfera u momčadi bila je dobra. Nismo imali laku situaciju kad je Cannavaro došao, ali je baš on donio tu neku mirnoću. Svoje samopouzdanje prenio je na nas. Jako dobro zna kako treba postupati sa svakim igračem. Zna s kime može lakše, zna s kime mora biti malo tvrđi i stroži. To je isto nešto što je, mislim, dobio kad je kao igrač bio kapetan jer je i tada znao kako se ponašati prema ostatku igrača. Velika je to njegova sposobnost kao trenera – zaključio je Lovrić, inače igrač s 37 nastupa za slovensku reprezentaciju i 90 nastupa za Udinese.

Naravno, itekako se može ispostaviti da Dinamo za Cannavara bude neuspješan izazov, ali ovakva situacija u kojoj su navijači Udinesea bili kritični i negativni, pa na kraju ispali potpuno u krivu nakon uspješnih rezultata, mogla bi nam svima poslužiti za primjer, da pričekamo i vidimo što to Cannavaro zaista može napraviti. Da, Serie A je liga u kojoj je on bio domaći trener koji poznaje igrače i stilove, ali isto tako liga koja je daleko jača od HNL-a. Iz nekog razloga gotovo svi s Cannavarom povezuju Kinu i Saudijsku Arabiju, a nitko ne spominje Udinese, iako je to njegov ‘najsvježiji’ posao prije Dinama i pokazuje da u Cannavaru itekako leži potencijal.