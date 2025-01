Kalember: Svirao sam s bratom velikog Cice Kranjčara, a Dinamo i ja imamo još jednu zanimljivu poveznicu

U organizaciji Dinamove zaklade "Nema predaje", Zagreb će 27. siječnja biti domaćin humanitarnog koncerta koji će okupiti najznačajnija imena zagrebačke glazbene scene. Koncert "Veliko purgersko srce" održat će se u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, a sav prihod namijenjen je pomoći djeci i ranjivim skupinama društva. Ususret ove hvalevrijedne inicijative za Večernji govori upravitelj zaklade i jedan od organizatora koncerta, Saša Pavličić Bekić.

- Povod za organizaciju koncerta Veliko purgersko srce je višestruk. Glavni cilj Dinamove zaklade 'Nema predaje' je pomaganje onima kojima je pomoć najpotrebnija, a upravo to želimo postići s ovim velikim koncertom u Lisinskom. Prije svega, želimo predstaviti Dinamovu zakladu te potom prikupljati sredstva koja ćemo potom donirati udrugama koje se brinu o najranjivijim skupinama društva, posebno djeci. Nadalje, želimo osvijestiti javnost o misiji, viziji i budućim ciljevima Zaklade, ali i omogućiti našim građanima, s naglaskom na navijače Dinama, jedan nesvakidašnji glazbeni spektakl. Koncert također ima i dodatnu simboliku jer prethodi ključnoj utakmici Lige prvaka između Dinama i Milana i bit će odlična prilika dodatno ujedini naš klub, grad i navijače - otkriva zamisao iza koncerta Pavličić Bekić. Dotaknuo se i osnutka zaklade 'Nema predaje', koju su on i njegovi suradnici preuzeli na jesen prošle godine.

- Zakladu Nema predaje osnovao je GNK Dinamo krajem 2019., a s djelovanjem je započela krajem 2020. Dinamova Zaklada pokrenuta je s ciljem promicanje razvoja nogometa, pružanjem potpore mladim i darovitim nogometašima, bivšim igračima, navijačima, članovima podupirateljima te pružanje pomoći osobama sa socijalnim, zdravstvenim, humanitarnim i drugim potrebama na temelju načela socijalne solidarnosti. Od kad smo sad mi preuzeli Zakladu, u rujnu 2024. godine, radimo na jačanju organizacijske strukture Zaklade i povećanju broja donacija, a koncert u Lisinskom prvi je korak prema još ambicioznijim ciljevima - tvrdi Saša te detaljnije opisuje planove za budućnost.



- Svrha zaklade ostat će pomaganje onima kojima je pomoć najpotrebnija. S najvećim fokusom na naše članove, bivše igrače i trenere, djecu, a posebno one koje se bave sportom i koji su srcem, dušom i umom vezani uz našeg Zakladnika, GNK Dinamo. Nastojat ćemo pojačati brigu o veteranima kluba i ostalim osobama koje su zadužile naš klub, i poručiti im kako su u Maksimirskoj 128 uvijek dobrodošli. Želimo biti dio Kluba koji će podsjećati kako, na kraju dana, postoje bitnije stvari od nogometa. Uskoro ćemo predstaviti i prilično ambiciozni plan Dinamove zaklade. Osim organizacije dva koncerta koji će, vjerujem, postati tradicionalni godišnji događaji, spremamo još puno toga o čemu ćemo ubrzo obavijesti širu javnost - najavljuje Pavličić Bekić.

Organizatori očekuju veliki interes publike, posebno nakon uspjeha nedavnog Dječjeg koncerta koji je rasprodan u samo dva dana. Na njemu su bili prisutni članovi Dinamove uprave, igrači i trener, a nas zanima spremaju li i ovaj put neko iznenađenje. - Naravno, ali, kada bih vam sada sve otkrili, to više ne bi bilo iznenađenje. Šalu na stranu, članovi Uprave, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora kluba, već su kupili ulaznice za koncert. Ulaznice kupuju apsolutno svi i to je ono što jasno naglašavamo. Na samom događaju predstavit ćemo najveće Donacije i to je zapravo to iznenađenje, jer nisu izvođači ovaj put u prvom planu, već oni kojima je pomoć potrebna, a svi mi smo samo kotačić u ostvarenju onog što primatelji Donacije zaslužuju - otkriva upravitelj zaklade 'Nema predaje'. A organizatori su uspjeli okupiti raznolik sastav izvođača koji predstavljaju različite generacije i glazbene žanrove.

- Ovim putem moramo zahvaliti redatelju predstave Krešimiru Dolenčiću i glazbeniku Anti Gelu koji su nam pomogli okupiti sve ove divne ikone zagrebačke i hrvatske glazbene scene. Također, moramo se još jednom zahvaliti svim izvođačima jer su se, zbog dobrotvornog karaktera koncerta, odrekli svoje naknade. Naš cilj bio je okupiti spoj glazbenih legendi i mladih talenata kako bismo zadovoljili različite ukuse publike, no s jasnim naglaskom na Grad Zagreb, Domovinu i naš Dinamo. Mislimo da smo u tome i uspjeli. Na koncertu će nastupiti svevremenski izvođači, kao što su Drago Diklić, Prljavo Kazalište, Sanja, Marinko i Zec, Tajči, Vlado Kalember, Adalbert Turner Juci te onih koji će to tek postati, poput Matije Cveka, Djerka ulice, Nike Pastuović i Zagrebačkih anđela - naveo je neka od brojnih imena Pavličić Bekić, a mi smo s nekima od njih stupili u kontakt i upitali ih o povezanosti s Dinamom i nadolazećem koncertu.

Među sugovornicima je pjevačica Novih Fosila, Sanja Doležal. - Povezanost s Dinamom osjetila sam još kao djevojčica, jer sam odrastala u Zagrebu gdje je Dinamo više od kluba – on je način života. Danas mi Dinamo znači obiteljsku tradiciju, ponos i ljubav prema svom gradu - kaže Sanja, koja se potom prisjetila najdražih uspomena vezanih uz Dinamo.

- Najdraže uspomene vezane su uz trenutke kada su se cijeli grad i navijači ujedinili, 1982. godine kada je Dinamo protiv Budućnosti odigrao maestralno i postao prvak države. S grupom Prva ljubav bila sam na stadionu i poslije utakmice s navijačima otpjevala Dinamovu himnu: Nebo se plavi... Pamtim i druženja u Panti i Karaki s Cicom, Mlinkom, Štefom Deverićem, Zajecom.U djetinjstvu mi je susjed bio Slaven Zambata, a i kad je prestao igrati često smo se sretali - otkrila je Doležal. Pjesme Novih Fosila poput 'Košulja plava' i 'Za dobra stara vremena' s vremenom su postale neslužbene himne kluba i dandanas se uoči svake utakmice puštaju na Maksimiru.

- Od mojih glazbenih početaka, benda Prva ljubav pa kasnije Fosila, glazba i Dinamo prirodno su se spojili jer je ‘Košulja plava’ postala svojevrsna himna navijača. Presretna sam kad čujem da se pjesme poput ‘Za dobra stara vremena’ pjevaju na tribinama. Ta energija i emocija dio su istog duha – ljubavi prema Dinamu i glazbi - objašnjava pjevačica. Dodala je i da 'Veliko purgersko srce' za nju nosi veliki značaj.

- Sudjelovanje na ovom koncertu posebno me ispunjava jer spaja dvije stvari koje volim – glazbu i pomaganje onima kojima je potrebno. To je prilika da kroz umjetnost učinimo svijet boljim mjestom, i pomognemo onima kojima pomoć treba - poručuje Sanja pa otkriva pjesme koje će publika moći slušati u Lisinskom: - Na koncertu ćemo izvesti 3 pjesme omiljene publici, ‘Košulju plavu’, ‘Za dobra stara vremena’ i ‘Ja sam za ples’. Bit će to raspjevana i rasplesana večer - veseli se Doležal.

Njezina poruka za sve prisutne 27. siječnja glasi: - Dođite uživati u dobroj glazbi, ali prije svega pomoći potrebitima - riječi su Zagrepčanke, koja možda posjeti Maksimir dva dana nakon koncerta, kada Dinamo u sedmom kolu Lige prvaka igra protiv velikog Milana: - Ako obaveze dopuste, svakako bih voljela biti na Maksimiru, podržati dečke i poželjeti im pobjedu - završila je Sanja Doležal.

Javio nam se i za razgovor uvijek raspoloženi pjevač Vlado Kalember, koji se s Dinamom povezao preko glazbe, a kasnije i kroz prijateljstva s najvećim klupskim legendama. -U prvom bendu.. Kad sam ja bio klinac nogomet nije baš bio nešto popularan. Drugo, mi smo se tad bavili glazbom. Trošili smo vrijeme na nabavljanje stranih ploča i instrumenata, što je bilo teško. U to vrijeme, u tom prvom ozbiljnijem bendu kojeg sam imao svirao je Damir Kranjčar, brat od Cice. I onda, kako smo mi, ostatak benda, bili iz centra Zagreba, a oni su bili s Ferenčice i živjeli u kući, mi smo kod Damira doma vježbali. Cico je bio tri godine mlađi od mene, ja u to vrijeme imam 16, a Cico 13 godina. On je bio u juniorima Dinama, ali to nama nije tako puno značilo. I onda je jednog dana došao Damir i rekao: "Dečki, Cico je upao u prvu momčad i imam 'duge' (kako se nekad u Zagrebu govorilo za karte)" I onda smo mi otišli navijati za Cicu. To je budući legendarni Cico Kranjčar, jedan od dvadesetak najlegendarnijih Dinamovih igrača svih vremena. Onda poslije, u onim 80-tima smo se jako dobro zbližili s Mlinkom, Deverićem i Ćirom, ta legendarna 82.-a, bili smo prijatelji s njima. S Dragom Vabecom se dandanas čujem. Nakon što smo osnovali Humane zvijezde, mi pjevači bi trenirali nogomet i bili na Dinamovom stadionu, pa sam tamo upoznavao još one legendarnije, Lamze i ostale. Ja i starija generacija Dinamovaca smo si u najvažnijem periodu života, u odrastanju, bili prijatelji i to nam je gala. Još imam jednu vezu s Dinamom - Dinamu je rođendan 26.4., kao i meni, samo je Dinamo malo stariji od mene - smije se legendarni glazbenik. Unatoč tome što nije strastveni pratitelj nogometa i navijač, uz klub iz Maksimirske 128 vežu ga nezaboravne uspomene.

- Pa imam, prijateljstva s dvadesetak najlegendarnijih igrača Dinama. To mi je važno, ja nemam dresove i slično. Kad su umrli Cico i Damir, s kojim sam svirao, došao sam na pogreb pa sam sreo Niku i on meni kaže: "Sve znam, pričao mi je tata" (smije se). Sve mu je rekao, Vladek ti je svirao s Damirom, tvojim stricem.. I onda sam tamo sreo Mlinku i ostale, baš mi ih je drago vidjeti jer u tom nekom najznačajnijem periodu u životu, kad smo bili tinejdžeri i disali život punim plućima, sam se sretao i družio s tim dečkima - prisjeća se bivši frontmen Srebrnih krila.

Za razliku od Sanje, Vlado još uvijek ne zna što će izvoditi u Lisinskom: - Iskreno, nemam pojma. Nisam ništa planirao jer to, koliko znam, vodi Ante Gelo, a mi poštujemo. I u glazbi postoje treneri, izbornici iliti glazbeni urednici i u principu će to Ante preslagivati kako im u smislu programa odgovara. A meni je to svejedno, mogu mi reći dan prije ili na pozornici - kaže uz smije samouvjereni Kalember. Vjerojatno zato jer iza sebe ima bezbroj sličnih koncerata.

- Ne samo ja, jedna ogromna količina pjevača od kad se bavimo glazbom do danas smo odradili ogroman broj humanitarnih koncerata. Svi se uvijek odazovemo, ne sjećam se da je ikad itko nešto slično odbio. Kad imate dugu karijeru, imate puno toga iza sebe, pa i humanitarnih koncerata. Znam da bi se to održalo i bez mene, a drago mi je što je sa mnom, da su me se sjetili i da me zovu - izražava zadovoljstvo Zagrepčanin. Dinamo prati uglavnom u Ligi prvaka, iz udobnosti vlastitog kauča. Tako će biti i 29.1., kad Modri dočekuju Milan.

- Ne idem, ja sam malo preležeran. Posao s kojim sam se bavio uvijek me okupirao. Previše smo bili okupirani sa stvarima vezanim uz glazbu jer u to vrijeme je i showbusiness bio u začecima, pa puno toga što postoji danas tad nije postojalo. I onda smo se mi toliko bavili s tim da nismo imali praznog vremena da ne znamo što bi pa onda idemo navijati. Za sebe smo navijali. Poštujem sve koji tako rade, ali mi iz svijeta glazbe nismo pravi navijači. Ja za sebe ne mogu reći da sam navijač. Ne idem na utakmice, ali si pogledam doma. Navijač obožava svoje, a ne voli tuđe. Ja ne mogu ne voljeti nekog - zaključio je Kalember.

Osim Sanje Doležal i Vlade Kalembera, na veliku pozornicu Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski stat će reper Ruđer Brkić, publici poznatiji pod pseudonimom Djerko Ulica. Ovaj 23-godišnjak jedan je od predstavnika mlađe generacije zagrebačkih glazbenika, a za Dinamo navija od kad zna za sebe.

- Kroz cijeli život. Ja sam iz Zagreba tako da se uvijek navijalo za Dinamo. Sad, ne mogu reći da sam neki strastveni navijač poput Bad Blue Boysa, ali Dinamo je moj klub i od malih nogu osjećam povezanost s njim. Dio je Zagreba i volim ga kao svaki Zagrepčanin - govori Djerko, kojem je prošle godine pripala velika čast nastupa na proslavi titule: - Prošlogodišnji doček prvaka na Trgu bana Josipa Jelačića, kad sam i nastupao. To mi je jedna od dražih uspomena - rekao je.

Njegovu vezu s Dinamom očvrsnulo je izbacivanje hita 'To ti je tak', koji je u rekordnom roku stekao popularnost među navijačkim pukom. - Napravio sam pjesmu u kojoj refren ide 'To ti tak ide, i to ti je tak. Bum, klik-klak, Dinamo prvak'. Kako je pjesma buknula, dosta ljudi je za nju čulo i slušalo ju, tako se i ljudima iz Dinama svidjela pa me klub zna pozvati i angažirati da je izvedem, baš kao i za nadolazeći humanitarni nastup krajem mjeseca. Međutim, ne bih rekao da mi se glazbena karijera bazira na Dinamu, nego je pjesma 'To ti je tak' rezonirala s navijačima kluba, a to onda otvara nova vrata za dalje - objašnjava Djerko. Dotaknuo se i vlastitog repertoara u Lisinskom:

- Na koncertu u Lisinskom mislim da repam samo pjesmu 'To ti je tak', a ako će organizatori tražiti još onda će biti 'Djeki Djer Bebo', to je moji prvi veliki hit. Ali za sad, koliko ja znam, u planu je samo traka 'To ti je tak' - najavio je reper, koji je počašćen što ima priliku nastupati na jednom tako plemenitom događaju.

- Drago mi je što sam pozvan. Osjećam se privilegirano drugi put nastupati na Dinamovom humanitarnom koncertu, a i puno znači za mene kao mladog izvođača jer je riječ o nastupu u Lisinskom, u velikoj dvorani, što mislim da svakom umjetniku, bio to pjevač, svirač ili reper, puno znači - izjavio je Brkić.

Za publiku ima sljedeće riječi: - Poručio bih im da, ako nisu, pozovu prijatelje, da dođu u što većem broju jer ipak skupljamo novac za djecu kojoj je potrebna i neka utroše dva sata vlastitog vremena i 20-tak eura za kartu, isplatit će im se - poruka je Ruđera, koji za kraj potvrđuje svoj dolazak i dva dana kasnije na Maksimir kako bi podržao Dinamo u pokušaju osiguranja plasmana u daljnju fazu Lige prvaka.

