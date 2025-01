Najveći zvjezdani status na aerodromu nisu imali igrači Dinama. Legenda je ukrala svjetla pozornice

Dinamova karavana, s članovima stručnog stožera, ostalim osobljem i ukupno 34 igrača, u ponedjeljak ujutro, na blagdan Sveta tri kralja sa Zračne luke Franjo Tuđman odletjela je u tursku Antalyju na pripreme za proljetni dio sezone. Najveći zvjezdani status na aerodromu nije imao netko od igrača. Naime, autogrami i fotografije tražile su se od novog Dinamovog trenera, legendarnog bivšeg igrača Fabija Cannavara, a njegovi najveći ljubitelji dočekali su ga s dresovima talijanske reprezentacije s njegovim prezimenom i flomasterima. Cannavaro je strpljivo potpisao sve dresove i bilježnice i fotografirao se s vjernim obožavateljima, dok je ostatak momčadi u dobrom ozračju otišao prema svojoj čekaonici.

Franjić već poznaje suigrače

Dva najnovija člana Dinamova kadra, donedavni stoper Rijeke Niko Galešić i donedavni polivalentni veznjak Šahtara Bartol Franjić uoči leta za Tursku podijelili su svoja razmišljanja. Podsjetimo, Galešić je stigao iz Rijeke u transferu vrijednom tri milijuna eura (plus bonusi), dok se Franjić vratio u Dinamo stigavši na posudbu iz svojeg matičnog kluba Wolfsburga nakon što je istekla posudba u Šahtaru.

– Prvi dojmovi u klubu su odlični, kao što sam i očekivao. Nakon dvije-tri godine vratio sam se u svoj grad, u svoj klub tako da su zasad ispunjena sva očekivanja. Znam većinu igrača u svlačionici, sigurno njih 16-17, svi se dobro poznajemo i mislim da će ovo biti lijepa avantura – rekao je Franjić.

Koliko je sadašnji Franjić drukčiji igrač od onoga koji je nekad bio u Dinamu?

– Rekao bih da sam mnogo iskusniji igrač, da sam dosta napredovao u inozemstvu i mislim da ću sve te stvari probati prenijeti ovdje u klubu. Nadamo se da ćemo još jednom ostvariti sve zacrtane ciljeve i rezultate ove sezone.

Dinamo u prvenstvu ima minus sedam bodova u odnosu na Rijeku i Hajduk, a u Ligi prvaka još je u igri za prolazak. Kakva su očekivanja za nastavak sezone?

– Rekao bih da je ova polusezona bila malo lošija, ali mislim da smo svi ovdje s jednim ciljem, da osvojimo prvenstvo i mislim da ćemo to i učiniti. U Ligi prvaka stojimo vrlo dobro, tako da se nadamo i tu vrlo dobrom ishodu – poručio je Franjić.

Nakon Franjića s medijima se kratko podružio i Galešić, koji je bio vidno raspoložen u društvu svoje nove momčadi.

– Prvi su dojmovi odlični, stvarno sam presretan što sam došao u Dinamo. Ekipa je vrhunska, stručni stožer je isto odličan i jedva čekam da krenemo u drugi dio prvenstva.

Galešić tvrdi da je već upio dosta znanja od trenera Cannavara.

– Mislim da ću od njega i od cijelog stručnog stožera naučiti jako puno, jedva čekam. Prvi su dojmovi odlični, u prva dva-tri dana već sam dosta naučio. Kvaliteta u momčadi je vrhunska i samo mogu napredovati i mnogo naučiti.

Puno se kontroverze podignulo oko transfera iz Rijeke u Dinamo. Kako Galešić gleda na sve te negativne komentare i reakcije?

– Mene to ne dira, ja sam normalan tip, znam da me ljudi u Rijeci i dalje vole. Naravno da će biti loših komentara, ali od 1000 poruka dobio sam 999 lijepih.

Iako je jedan od najboljih, po mnogima i najbolji stoper lige, neće mu biti lako izboriti se za minute i mjesto prvotimca. U Dinamu ima pet-šest igrača koji mogu igrati na poziciji stopera.

– Uvijek je dobro imati konkurenciju u ekipi, onda se diže i kvaliteta treninga i mislim da tako svi možemo napredovati. Treba se izboriti, a tko god da igra, bit će jako dobro.

Četiri pripremne utakmice

Koliko vas zabrinjava zaostatak od sedam bodova za Rijekom i Hajdukom?

– Ne brine me to, imamo 16 dana do početka, do Lige prvaka i onda prvenstvo. Moramo maksimalno raditi i dati sve od sebe da spremni dočekamo prvenstvo. Zaostatak ćemo stići, siguran sam.

Koji vam je najteži dio priprema?

– Mislim da ove pripreme neće biti toliko strašne kao ljetne, jer nema puno vremena. Mislim da ćemo puno raditi na taktici, naučiti Cannavarov stil i da će na kraju sve biti odlično – zaključio je Galešić.

Dinamo će u Turskoj biti sve do 16. siječnja te odigrati četiri pripremne utakmice, redom protiv Šahtara, Pakhtakora, Lech Poznana i Jagiellonije. Prvi službeni izazov na rasporedu je 22. siječnja u Londonu kod Arsenala u sedmom kolu Lige prvaka.