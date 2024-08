Skomina analizirao sporne situacije s Poljuda i Maksimira: 'Gol Varaždina je čist, nema prekršaja na Kaliniću'

Damir Skomina, dežurni sudački analitičar, analizirao je u emisiji tportal sudačka analiza sporne situacije koje su obilježile treće kolo Supersport HNL-a. Puno pažnje privukla je situacija kod gola Varaždina protiv Hajduka, no Skomina smatra da je pogodak regularan.

"U trenutku udarca na gol došlo je do kontakta između napadača i vratara, no taj kontakt nije bio dovoljno jak da bi se mogao smatrati ometanjem vratara. Ako bi se gledalo isključivo usporeno, moglo bi se steći dojam da je kontakt bio značajan, ali uživo se vidi da napadač nije imao namjeru ozbiljno ometati vratara. Da je golman pao ili bio značajno ometen, moglo bi se razmatrati prekršaj, ali u ovom slučaju smatram da je pogodak regularan", rekao je Skomina pa dodao:

"Stav je da VAR treba intervenirati samo u slučajevima jasnih i očitih prekršaja, a ovo nije bio takav slučaj. Pogodak za mene ostaje regularan, a da je napadač bio u ofsajdu, tada bi to bio razlog za poništenje gola. Mediji su ovu situaciju dodatno zakomplicirali, ali sudac na terenu nije smatrao da je bilo prekršaja i ja se slažem s tim zaključkom."

Spornih situacija bilo je i na Maksimiru na utakmici Dinama i Šibenika (3:0). Skomina, baš kao i Sudačka komisija HNS-a, smatra da je za Dinamo trebao biti dosuđen kazneni udarac nakon prekršaja na Špikiću. "Jako je bitno da je Špikić taj koji sebi loptu daje u for i tu bi trebala biti intervencija VAR-a. Sudac je u idealnoj poziciji, on to nije vidio, ali bi se trebao uključiti VAR", rekao je Skomina pa se osvrnuo na žuti karton Stefana Perića iz 85. minute:

"Situacija ne izgleda uživo ovako jako kao ovdje. Za mene je to situacija za crveni karton, ali nisam siguran da bi se morao VAR uključiti. Treba podići ljestvicu da se VAR javi samo kada je nešto jako krivo. Kada pogledamo, ne vidim da bi igrač Šibenika želio ozlijediti igrača, za mene je to prije crveni nego žuti, ali VAR se po meni ne bi trebao uključiti. Neovisno o rezultatu, sudac mora znati što se događa na terenu."

