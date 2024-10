Kolegi zasmetali komentari na Zubčića: 'Radujete se njegovoj nesreći, a niste mu ni do koljena'

Hrvatski skijaš Filip Zubčić nesretno je otvorio novu sezonu Svjetskog skijaškog kupa. U nedjelju su skijaši vozili veleslalomsku utrku u austrijskome Soldenu. Hrvatski skijaš je fantastično odradio prvu vožnju na alpskome skijališu te zauzeo drugo mjesto. Otvaralo mu je to priliku da se odmah na početku domogne postolja. Vidjelo se to po načinu na koji je započeo drugu vožnju, no sreća danas nije bila na njegovoj strani.

Zagrebački skijaš bacio se u drugom laufu kako bi dostigao postolje, no rizik se nažalost nije isplatio. Napravio je pogrešku na sredini straze, izletio i pao. Ipak, u prvoj je vožnji potvrdio sjajnu formu te dao naslutiti da bi mogao napraviti vrlo dobre rezultate ove sezone i prikupiti mnoštvo bodova ako nastavi tako skijati.

Druga prilika bit će mu već tijekom slaloma u njemačkom Wittenburgu, no ukoliko je suditi prema reakciji drugog hrvatskog predstavnika, Samuela Kolege, postoje pojedinci koji su se naslađivali Zubčićevim neuspjehom. Na društvenim mrežama piše o "herojima iza tipkovnica" koji su sretni jer je 31-godišnji skijaš propustio priliku da iskoristi sjajnu prvu vožnju.

"Kao i uvijek heroji iza tipkovnica se javljaju sa svojih kaučeva. Puni su pameti i sreće zato što je Zubo pao nakon što je u prvoj vožnji iza sebe ostavio sve velike skijaške nacije osim jednog Norvežana. Inače se uspijevam smijati ovakvim komentarima, ali kako je prva utrka, svi smo se nekako nadali da će krenuti dobro, ali eto, barem smo udovoljili ‘navijačima‘ koji se, kao što pišu, ‘raduju svakom njegovom posrtanju‘, a po karakteru nisu Zubi ni do koljena. Bravo Zubo i svaka čast na borbi", napisao je Kolega.

