Skandal usred Zagreba: Trener hrvatske momčadi vlastitim navijačima poručio 'f*** you!'

Nakon što je radijskom novinaru direktor Cibone Tomislav Šerić kazao da je ona spašena, naziru se novi problemi u nekad velikom klubu iz Savske. Naime, tijekom utakmice između Cibone i Krke, koju su slovenski gosti dobili, došlo je do verbalnog sukoba između najvjernijih navijača kluba i trenera Christophera Thomasa (43).

Nakon što su pripadnici Udruge "Mi smo Cibona" ciničnim pljeskom "pozdravili" dva trenerova time-outa u samo osam sekundi završnice prvog poluvremena, i nakon što je njegova momčad ipak uspjela zabiti koš, pri odlasku u svlačionicu američki stručnjak navijačima je sočno poručio: "Fuck you!"

Navijači "coachu" ne vjeruju

A takvo što nikako nije dobar početak priče o sinergiji svih snaga (klupsko vodstvo, igrači, trener, vjerovnici..) u misiji spašavanja kluba koji je 80-ih bio dvostruki prvak Europe, a na prijelazu tisućljeća perjanica hrvatske klupske košarke.

Netko će reći da se radi o šačici ljudi i da se trener na njihove reakcije ne bi trebao osvrtati. No ta malobrojna skupina uvijek je najglasnija i kao takva djeluje i na ostatak Ciboninih poklonika. I ne smeta njima to što je trener njihove momčadi zvao dvije minute odmora u osam sekundi, nego oni nemaju povjerenja u njegovo košarkaško znanje.

A klica nepovjerenja zacijelo se nalazi u pompoznoj najavi dolaska Christophera Thomasa u kojoj se o njemu govorilo kao o spasitelju sportske ikone glavnog nam grada. Najavljen je kao trener koji je, kao asistent, radio i u Raptorsima a uopće nije riječ o Toronto Raptorsima, nego o njihovoj podružnici u G ligi. Međutim kada vi nekoga velebno najavite, a on na toj razini ne uspijeva funkcionirati, tu počinju problemi.

Zamjeraju navijači, i dio stručne javnosti, i način vođenja momčadi pa tako i velike ovlasti američkom beku Catu Barberu koji se dosad pokazao više solistom nego timskim igračem. Barber doista može imati dobre šuterske dionice, no on je puno više bek skorer nego razigravač što je nasušna potreba ove momčadi koja u Joku, Majcuniću i Smajlagiću ima dobre šutere.

U dosadašnjem dijelu sezone Cibona je odigrala šest utakmica. Četiri u ABA ligi (uz skor 1-3) i dvije u domaćoj Favbet Premijer ligi (1-1). Dakle, Thomas ima dvije pobjede u šest utakmica, što nije idealan početak, ali bilo je i lošijih pa se nije tako rano u sezoni tražila trenerova glava. No ovdje je, očito, nešto drugo u pitanju – skepsa prema neafirmiranom treneru iz američke škole čije ideje o tranzicijskoj košarci ovdje ne prolaze.

Fanovi traže trenerovu ispriku

Ono što on ovog časa može napraviti jest da se trener javno ispriča navijačima. No učiniti ga "popularnim" može samo serija pobjeda, a u nizu utakmica koji slijedi (bez prvog razigravača Radovčića), to se u regionalnoj ligi baš i ne čini tako izglednim (FMP u gostima, Dubai kod kuće, Mornar u gostima, Split doma, Igokea, Budućnost i Zvezda u gostima). Uostalom, već danas na gostovanju kod Šibenke vidjet će se za što je ovaj sastav kadar bez ijednog klasičnog razigravača.

Očito je da u Ciboni moraju nešto poduzeti, nešto se mora mijenjati. Ne samo radi sportskog rezultata, već i radi privlačenja potencijalnih sponzora, nasušno potrebnih u ovoj nemiloj Ciboninoj financijskoj situaciji. Uostalom, s vjerovnicima je uvijek lakše razgovarati o tome da se još malo strpe ako momčad izgleda dobro i pobjeđuje te ako je atmosfera oko nje dobra.

Budući da je Thomas došao u paketu s trojicom igrača (Barber, Zanna i Jok), postavlja se pitanje kako bi njegova smjena utjecala na spomenuta pojačanja s obzirom na to da su svi oni financirani od stranih investitora. Bi li u tom slučaju otišli i Amerikanac, Nigerijac i Južnosudanac, a to bi, ma koliko oni sada ne pružaju očekivano, bio kadrovski udarac za momčad u tek začetoj sezoni?