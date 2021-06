Sjajne vijesti: Navijači će moći u Splitu bodriti naše košarkaše

Najnovijom odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 11. lipnja, o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, kaže se da su zabranjena održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više do 100 osoba na jednom mjestu.

>> Tornado dočekao Zadrane:

U to ime kaže se da se sportska natjecanja i treninzi mogu održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemoloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

Po ovoj odluci, koja vrijedi do 30. lipnja, moglo bi se zaključiti da na predolimpijskoj košarkaškom turniru u Splitu od 29. lipnja do 4. srpnja neće biti gledatelja, no tome nije tako. Naime, Stožer je u svojoj odluci ponudio i neke iznimke koje kažu da se sportska natjecanja mogu održati uz prisustvo gledatelja ako se ispune sljedeći uvjeti:

- ako županijski zavod za javno zdravstvo na čijem se području natjecanje održava izradi epidemiološki okvir i ako županijski stožer civilne zaštite na tom istom području odobri održavanje natjecanja uz prisustvo gledatelja.

Povrh toga, sportska natjecanja se mogu organizirati uz prisusgvo gledatelja, bez epidemiolokog okvira i odobrenja nadležnog županijskog stožera ako su svi gledatelji i tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju ispunili sljedeće uvjete:

- ako su prije više od 14 dana primili drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 odnosno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, ako su primili jednu dozu prije više od 14 dana

- isli su preboljeli bolest COVID-19 a da je od preboljenja prošlo više od 180 dana

- ili su preboljeli bolest COVID 19 i cijepili se najmanje jednom dozom cjepiva

- ili su unatrag 72 sata bili negativni prilikom testiranja PCR testom ili unatrag 48 sati bili negativni prilikom testiranja brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Dakle, nacionalni Stožer civilne zaštite pripremio je okvir kojeg Zavod za javno zdravstvo i Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije uz ponešto dobre volje i truda mogu pretvoriti u prednost domaćeg terena za hrvatske košarkaše. Koliko će navijača biti dozvoljeno u Spaladium Areni, 30 ili možda 50 posto, o tome će se narednih dana u Splitu odlučivati odgovorni ljudi iz Županije.

A neki predlažu da imaju dvije navijačke zone. Jednu zonu za preboljele, cijepljene i PCR negativne a drugu za sve ostale podvrgnute strogim protuepidemijskim mjerama kao što su zaštitne maske i fizički razmak na tribinama.