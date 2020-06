Simona Halep neće igrati na US Openu

Druga tenisačica svijeta i dvostruka osvajačica Grand Slam naslova, 28-godišnja Rumunjka Simona Halep, prva je zvijezda koja je prelomila odluku o mogućem nastupu na ovogodišnjem US Openu i propustit će turnir koji bi se prema najavama trebao održati u standardnom terminu od 31. kolovoza do 13. rujna, objavili su u utorak rumunjski mediji.

Prošlogodišnja pobjednica Wimbledona i osvajačica Roland Garrosa 2018. odlučila je da će do kraja sezone, bude li nastavljena, nastupati samo na europskim turnirima i na WTA Finalu kojem je domaćin kineski Shenzhen. Među europskim turnirima će biti i Roland Garros, gdje će Rumunjka pokušati trijumfirati po drugi put.

Američki teniski savez (USTA) ustrajan je u tome da održi ovogodišnje izdanje US Opena, koji je inače posljednji Grand Slam turnir u kalendaru, ali će nakon otkaza Wimbledona i odgode Roland Garrosa, u ovoj sezoni turnir u New Yorku biti odigran kao drugi od četiri najveća. Tenisačice i tenisači će se morati pridržavati vrlo strogih epidemioloških mjera, neće smjeti izlaziti iz hotela, osim u slučaju odlaska u Nacionalni teniski centar Billie Jean King na čijim stadionima neće biti gledatelja.

Sudbina US Opena bit će poznata u ovom tjednu, ali rigorozne mjere te strah od moguće zaraze koronavirusom u jednom od pandemijom najpogođenijih dijelova svijeta već su natjerale mnoga velika imena, poput Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i prve tenisačice svijeta Ashleigh Barty, na razmišljanje hoće li potegnuti do New Yorka.