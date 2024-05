Gdje je čovjek koji je bocom pogodio Đokovića? Evo novih detalja incidenta koji je zgrozio sve

Srpski tenisač Novak Đoković u petak je u Rimu doživio jedan baš neugodan trenutak. Naime, nakon pobjede u 2. kolu ATP turnira iz Masters serije nad francuskim predstavnikom Corentinom Moutetom, Đokovića je u glavu pogodila jedna boca... S tribine je nekome ispala i odsjela na glavi ponajboljeg tenisača svih vremena. Kasnije se ispostavilo da je do incidenta o kojem bruji teniski svijet došlo sasvim slučajno, no u cijeloj priči postoje još neki detalji.

Đokovićeva ozljeda nije teška, a kasnije se i sam oglasio na društvenim mrežama gdje je napisao da je dobro i da će bez problema u nedjelju moći igrati u 3. kolu protiv Čileanca Tabila. U prvom trenutku izgledalo je ozbiljno, pao je na koljena, a potekla je i krv...

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident. The bottle slipped from a fan’s backpack. Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹 (via @InteBNLdItalia ) pic.twitter.com/5LIzzWZpMS

- Bio je uznemiren, ali izgleda da je dobro. Jako smo uznemireni zbog onoga što se dogodilo i pokušavamo shvatiti tko je to bio i da razumijemo dinamiku. Policija je došla i tražila informacije, ali osoba koja je to učinila već je otišla. Prolazimo kroz sve kuteve snimke da vidimo možemo li utvrditi što se točno dogodilo - poručio je glasnogovornik Talijanskog teniskog saveza Alessandro Catapano.

Zna se da je navijač koji je na kraju Đokovića i pogodio bocom zapravo samo htio da mu Novak potpiše autogram. Nagnuo se preko ograde, ali boca mu je ispala iz ruksaka i nesretno pogodila prvog tenisača svijeta. Inače, Đoković se danas na treningu u Rimu pojavio s kacigom na glavi...

After getting hit on the head with a bottle yesterday, Novak Djokovic arrives to the tournament in Rome wearing a helmet 😂



Leave it up to Novak to turn this into comedic gold.



The Joker is ready for anything .

