Novi preokret oko Luke Modrića? 'Sve se promijenilo! U Realu sada prvi put razmišljaju o ovome...'

Pitanje za milijun dolara svakog ljeta zadnjih nekoliko godina je - gdje će Luka Modrić igrati sljedeće sezone? Barem jednim dijelom, odgovor bi se znao i prije postavljenog pitanja. Jer, znali smo, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije ostajao bi uz vatrene i nakon svjetskog srebra, svjetske bronce i finala u Ligi nacija. Doduše, odgovor na samo pitanje uvijek bi bio isti - igrat će u Realu iz Madrida, ali proteklih nekoliko ljeta to bismo doznali tek negdje krajem svibnja, početkom ili sredinom lipnja.

I ove godine, 30. lipnja točnije, Modriću ističe valjani ugovor s Realom. Priča je nekoliko - od toga da će ostati još jednu sezonu, preko toga da će otići u sjevernoamerički MLS, Saudijsku Arabiju, pa i do mogućeg povratka u Dinamo iz kojeg je 2008. godine otišao u londonski Tottenham. Španjolski mediji zadnjih dana pišu dosta oprečne tekstove. Dok jedni drže da je priča gotova te da će se i Modriću i Toniju Kroosu Real zahvaliti ovoga ljeta, drugi pak tvrde da će se sastanak na kojemu će Modriću biti predočen projekt Reala za novu sezonu tek održati.

Sada je sa svojim tekstom "pet lipa" cijeloj priči dao i američki New York Times. Utjecajni američki medij podsjeća na situaciju u uvodu, ali i daje opservaciju o tome da u Realu sada po prvi puta razmišljaju o tome da Modriću i Kroosu produlje ugovor na još godinu dana.

- Ideja prošlog ljeta bila je da barem jedan od njih dvojice ode sada. To bi dalo dodatnog prostora za ulaganje u nove igrače, pošto su i Kroos i Modrić među najplaćenijima u momčadi, no sada se to promijenilo - piše autor Mario Cortegana.

Modrić je, dodaje on, bio glavni kandidat za odlazak pošto u rujnu puni već 39 godina, a i uloga u momčadi bitno mu je smanjena. To je Modrića sputavalo na početku sezone, nakon što mu je rečeno da mu se uloga neće mijenjati kod potpisivanja prošlog ugovora.

Cortegana dodaje da je jasna Modrićeva želja ostati u Madridu. Iako su neki napisi sugerirali da bi mogao otići, Modrić se još nije našao s upravom kluba kako bi se razriješio njegov status. Što se tiče Carla Ancelottija, on sada želi da i Modrić i Kroos ostanu. Vjeruje talijanski stručnjak da su njihove igre izvrsne, a vrednuje im i natjecateljski duh kojeg prikazuju. Kako god, konačni ishod njihovog statusa u Realu za sljedeću sezonu bit će poznat u nadolazećim tjednima, piše NY Times.