Štimac otkrio: Bojali su se Srbije! Zaustavila me korumpirana država, a ne Mamić...

Igor Štimac, proslavljeni hrvatski nogometaš i bivši izbornik Vatrenih, a sada Indije, gostovao je u Sportklub podcastu.

U razgovoru se prisjetio i dana kada se borio kako bi došao na čelo HNS-a. Sa samo jednim glasom više od Štimca Vlatko Marković je zadržao funkciju predsjednika, a Zdravko Mamić povikao je Štimcu: 'nećeš razbojniče!'.

Bivši izbornik tvrdi kako ga tada nisu porazili ni Mamić, ni Šuker, a najmanje Vlatko Marković.

- U jednom trenutku sam imao silnu potporu hrvatskog nogometnog puka kada sam želio u čišćenje u odnosima u hrvatskom nogometu. Nisu mene porazili Mamić, Šuker ili Marković, najmanje Vlatko koji je tad već bio dosta bolestan. Mene je porazila korumpirana država, to svi znaju. To nije bio moj poraz, nego države u kojoj živimo. Nakon toga što sam ja imao od opcija, a toliko sam toga dao za hrvatski nogomet. Ti danas bez obzira na silne uspjehe nećeš naći pozitivne komentare o hrvatskom nogometu, a sve je krenulo od hrvatskih klubova. Kad se događalo sve ono oko izbornika u to vrijeme pred SP u Brazilu bila je jedna vrlo specifična situacija i u mom domu, ja sam bio suspendiran baviti se nogometom u naredne dvije godine nakon izbora, to sam dobio od HNS-a jer sam se usprotivio. Ja sam im bio izlaz jer sam znao da su se u HNS-u silno bojali poraza od Srbije, a ja nisam. Vidio sam tu izlaz za sebe i ljude, nismo uspjeli. Znao sam da će mnogi krivo govoriti tada, svjestan sam toga. Zlih jezika i oštrih pera ima, nas žele vratiti tamo odakle smo krenuli - kaže Štimac koji je otkrio i što misli o stanju u Hajduku.

- Žalim i Stanića i Tudora što se koprcaju u tamošnjoj situaciji, mislim da to neće izaći na dobro. Danas je normalno dobiti tri komada doma od Dinama, od Rijeke četiri, prije nismo smjeli u grad izaći ako nismo prvi. Odjednom više rezultat nije imperativ. Stalno se mijenja vizija, treneri, predsjednici, to ne vodi nikuda - poručio je Štimac.

